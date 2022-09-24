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王一博扮試飛員 「長空之王」十一檔預售領跑

​​娛樂新聞組／綜合報導
王一博在「長空之王」中演試飛員。（取材自臉書）
王一博在「長空之王」中演試飛員。（取材自臉書）

中國每年的五一黃金周及十一，都是電影上畫兵家必爭之地，近日，被選中上畫的影片「平凡英雄」、「長空之王」、「萬里歸途」、「鋼鐵意志」陸續定案，其中最引人注意的，是有中國版「Top Gun」之稱的「長空之王」，預售總票房突破1000萬人民幣領跑，「萬里歸途」居次。

記錄中國試飛員故事的「長空之王」，定檔9月30日，成為十一檔最高關注度一部。（取...
記錄中國試飛員故事的「長空之王」，定檔9月30日，成為十一檔最高關注度一部。（取材自微博）

新浪娛樂報導，「平凡英雄」由李冰冰、馮紹峰主演，講述救助新疆和田斷臂男孩真人真事的；「長空之王」由王一博、胡軍主演，紀錄中國新一代試飛員的故事；「萬里歸途」則由張譯、王俊凱主演，講述外交官協助撤僑事件；「鋼鐵意志」由劉燁、韓雪主演，是遼寧省慶祝中國共產黨成立100周年的重點獻禮，講述面對抗美援朝時期，對鋼鐵的迫切需求，成功修復廢棄的二號高爐，在最短時間內生產出新中國的第一爐鐵水的事件。

這四部電影，都敲定9月30日上映，但其中最引人注意的，是拍下中國試飛員故事的「長空之王」，既有主旋律元素，亦不失商業元素。戲中王一博飾演雷宇，是經過嚴苛選拔的優秀飛行員，並成為中國新一代試飛員，為中國最新型號戰鬥機作極限測試。而試飛員隊長張挺由胡軍飾演，在不斷挑戰戰機和自我極限中，克服重重危機。

而在拍攝期間，王一博、于適等青年演員，既有跟真實試飛員進行交流，跟隨隊伍要求操練身體都是必需。所以在入劇組前，大家都狀態大勇。在其中拍攝360度自由度旋轉測試一幕，為滿足不同機位的拍攝需求，王一博和于適旋轉了數十次，拍攝到頭暈眼花。

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