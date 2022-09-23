「崑崙神宮」豆瓣開分高 張雨綺樂得想翻跟頭

「崑崙神宮」由潘粵明(右)、張雨綺(左)主演。（取材自微博）

由管虎監製，蔡岳勳導演 ，潘粵明、張雨綺主演的探險網劇「崑崙神宮」日前開播。該劇豆瓣開分8.2，潘粵明、張雨綺在微博發文回應表達感謝。潘粵明稱：「看到這個評分幹勁更足了！謝謝大家的喜歡！」張雨綺表示：「高興！準備在片場翻個跟頭。」

綜合媒體報導，改編自天下霸唱小說 的「崑崙神宮」是「鬼吹燈」系列第四部，講述胡八一、Shirley楊、王胖子三人接受香港 商人明叔的委託，前往崑崙雪山冒險，與此同時，「鐵三角」也身負隱藏任務──破解雮塵珠的祕密。

崑崙神宮是破解詛咒的最後一站，整個「鬼吹燈」系列的最終目的地，也是無比驚險的一次倒鬥。這一次的戰線拉得特別長，食罪巴魯、雪彌勒、白狼王、達普鬼蟲、斑紋蛟、滅燈銀娃娃、淨見阿含等怪物層出不窮，還有更加詭異的大黑天擊雷山、惡羅海城等等。胡八一將聯手王胖子，雪莉楊一同尋找傳說中的雮塵珠。

此次「崑崙神宮」中的崑崙雪域，作為「鐵三角」開啟的全新地圖，則更加變幻莫測：遼闊的戈壁、廣袤的草原、壯觀的雪山……，自然景觀構成複雜多變，也預示著「鐵三角」這次的探險任務危險重重，充滿未知。

雖然新地圖伴隨著新危機與新挑戰，但「鐵三角」陣容依舊──潘粵明、張雨綺、姜超三人以精湛的演技塑造了許多粉絲心中最契合原著氣質的胡八一、Shirley楊和王胖子。此番面對新的挑戰，胡八一仍舊沉穩果敢，Shirley楊依舊睿智颯爽，而王胖子也仍是勇敢詼諧。

新人演員文晴在劇中飾演阿香一角。在原著中是明叔的養女，她從小孤苦無依，是科學教的犧牲品，她的眼睛能看到常人無法看到的東西，所以加入小分隊一起探險。她性格膽小，喜歡觀察不喜歡說話，在劇中多次遇險還在西藏風燭湖被蜥蜴咬斷了一臂，都被雪莉楊救了回來。最終也因為她的感知能力幫助大家脫離危險回到真實世界。