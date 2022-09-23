王心凌「浪姐」翻紅 傳獲邀上央視春晚

王心凌傳出獲邀上央視春晚。（取材自微博）

女星王心凌 參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」翻紅，最終拿下冠軍，後續則有不少活動邀約，還錄製了「浪姐」夥伴們錄製外景真人秀節目。而網傳王心凌將登上央視春晚獻唱。

網傳央視春晚藝人名單，王心凌因「浪姐」人氣爆漲，更掀起一波「愛你」青春記憶，早前她登央視七夕晚會高歌「那年夏天寧靜的海」，又一另一首回憶殺，而今則傳出她將再登央視舞台。而除了王心凌外，網傳名單中的台灣藝人還有陳妍希。

「星漢燦爛」的吳磊（左）和趙露思（右）討論度也很高。（取材自微博）

而因健身 操一度聲量很高的劉畊宏，話題陸劇「開端」男女主角白敬亭和趙今麥、「蒼蘭訣」的王鶴棣和虞書欣，還有同樣演出「星漢燦爛」也是話題女主角的趙露思在「期待誰能上春晚」的討論中呼聲都很高。

鏡週刊報導，央視春晚已經在半個月前就開始邀約，網羅卡司班底。王心凌在9月中低調返台籌備新專輯，如果最近圈內流出央視春晚的藝人名單屬實，她將在年底時再度起身飛往中國大陸，為2023年中國大陸央視春晚演出做準備。

香港藝人陳偉霆、惠英紅、王祖藍，中國大陸藝人鄧超、吳磊、李晨、黃曉明 、鄭愷、朱一龍、關曉彤、宋祖兒、陳妍希、賈乃亮、宋軼等也在網傳名單中。目前節目組已經為表演設計新的歌曲、舞蹈以及節目橋段，不過具體的人選內容仍在保密階段。