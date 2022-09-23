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遭疑港獨 胡定欣「廉政狙擊」被除名

​​娛樂新聞組／綜合報導
「廉政狙擊」新版海報已除名胡定欣。（取材自微博）
「廉政狙擊」新版海報已除名胡定欣。（取材自微博）

港劇「廉政狙擊」被網友發現，女主角胡定欣疑似遭除名，因為她「有獨」。網友發現，近期內地平台戲劇海報宣傳中，將胡定欣的照片和名字都刪了，並挖出她曾發文支持佔中現場，還說：「團結...這晚我感受到！我不懂說話，我只希望香港、明天會更好！」

「廉政狙擊」新版海報已除名胡定欣。（取材自微博）
「廉政狙擊」新版海報已除名胡定欣。（取材自微博）

41歲的胡定欣曾拿下香港兩屆視后，除了演出港劇，也曾演出陸劇「宮心計2深宮計」受到內地觀眾注意，並曾獲得許多演技獎項，網友都讚她演技頗佳，如今卻因沾染政治問題，新戲遭除名，但因該劇尚未播出，她的戲分是否受到影響還不明確。

從海報中，目前只看到蔡思貝、黃宗澤、吳卓羲、王浩信以及黃智雯五個人的身影，而在海報上在領銜主演一行中，也是只有寫明上面所說到的五位演員，絲毫是沒有胡定欣的身影。

胡定欣是在2020年底約滿TVB後離開的，隨後便選擇加盟邵氏，而如今新劇「廉政狙擊」則是成為了胡定欣加盟邵氏之後的首部作品。

在去年劇集進行拍攝工作的時候，胡定欣就曾表示過在劇集中，她飾演的角色是黃宗澤的姐姐，且該角色背景的十分複雜，對她來說是有很大的突破。如今卻傳出疑似遭除名事件。

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