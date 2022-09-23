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中國版「魷魚遊戲」 網友阻于正用劉浩存

​​娛樂新聞組／綜合報導
于正透露自己正在籌備古裝女性版「魷魚遊戲」，網友留言勸他別用劉浩存。（取材自微博）
于正透露自己正在籌備古裝女性版「魷魚遊戲」，網友留言勸他別用劉浩存。（取材自微博）

編劇兼製作人于正炮製過多款爆劇，由早年的「美人心計」、「宮鎖心玉」、「陸貞傳奇」，再到近年的「延禧攻略」、「尚食」等，捧紅過多位明星。

于正透露自己正在籌備古裝女性版「魷魚遊戲」，網友留言勸他別用劉浩存。（取材自微博...
于正透露自己正在籌備古裝女性版「魷魚遊戲」，網友留言勸他別用劉浩存。（取材自微博）

香港01報導，于正日前在微博發長文，透露自己正在籌備古裝女性版「魷魚遊戲」，特別強調尊重原著，大談造型、美術以及演員方向。

于正寫到：「造型上參考敦煌壁畫，精緻而生活；美術做極簡，用古松、海棠、假山、流水來突出其雅致感，要像宋畫；放棄濾鏡，在視覺上清新乾淨，色彩貴族氣而不硬。」而演員方面，他表示盡量用未合作過的演員，即使有過合作，也會360度大反轉的人設：「基本以老戲骨作為壓軸，年輕演員必須參與培訓，琴棋書畫、禮儀舉止，絕對不是速食劇，沒有時間的明星可以止步了。」

文末，于正指之前已面試了上百個演員：「期待有好苗子，也期待能給觀眾不一樣的感覺，我努力！」選角已在進行中。而有網友留言道：「就問你敢不敢試試劉浩存」，于正回應：「可以試啊，為啥不能？」但就引來一班網友勸「千萬不要！」

新生代女星劉浩存頂著「謀女郎」身分出道，備受關注，卻被爆出開設舞蹈教室的父母，疑因教學不當，在2012年時，造成一名七歲女孩終身癱瘓，不過劉浩存父母卻不認錯，至今沒有對該女孩家屬道歉，也沒提供任何賠償。

香港 面試 魷魚遊戲

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