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肖戰與張藝興的「祕密關係」 粉絲都猜不到

娛樂新聞組／綜合報導
張藝興發行EP，好友肖戰力挺。(取材自微博)
張藝興發行EP，好友肖戰力挺。(取材自微博)

張藝興近來發行EP「西」，好友肖戰在微博轉發他新歌MV，並說：「大興，cool，一起來聽～」張藝興則回覆「謝謝大戰。」一個大興，一個大戰，意外曝光的暱稱，讓網友想不到他們居然是好友，也讓粉絲直呼好有趣、好甜。

看到兩人暱稱，網友紛紛猜想，肖戰和張藝興是怎麼認識的？其實追溯起兩人相識的根源，時間回到2019年東方衛視的跨年晚會，當時肖戰憑藉「陳情令」暴紅，參加跨年晚會時，和張藝興有一首合唱的歌。

舞台上，兩人都穿著紅色的衣服，非常喜慶，正是這場晚會，讓肖戰和張藝興結下了淵源。

據悉，張藝興首波主打「Veil」MV前往廣東佛山取景，結合當地街邊的舞獅表演，充滿東方風情。

MV則講述一段「夢中夢」故事，張藝興從現代熱鬧的街景倏忽轉換到超現實場景，共耗時3天拍攝，包括街景、竹林、階梯、群舞、酒吧6大場景，張藝興更大手筆換了7套造型。

這次在廣東的佛山取景，也特別安排老人們在街上打麻將、拉二胡，甚至還安排舞獅，如此接地氣的場景讓張藝興笑說：「就像回到自己小時候家鄉路邊的感覺，一切都感到很熟悉。」他也希望能將音樂融合多種元素。

張藝興發行EP，好友肖戰力挺。(取材自微博)
張藝興發行EP，好友肖戰力挺。(取材自微博)

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