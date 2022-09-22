我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

不是「幻想」情侶？黃子韜帶徐藝洋回家 像老夫老妻

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜近日又被拍到和徐藝洋一起逛超市、回家。(取材自微博)
黃子韜近日又被拍到和徐藝洋一起逛超市、回家。(取材自微博)

黃子韜和徐藝洋是一對戀人嗎？近日，黃子韜被拍到和徐藝洋一起聚餐，更勁爆的是徐藝洋竟然跟著黃子韜一起回到男方所住。兩人親密關係被影片實錘，令無數吃瓜網民大酸黃子韜此前怒嗆粉絲「一個個幻想症」，「都進家門了」看來這段感情真的不是「幻想」了。

貓眼娛樂報導，「酷哥追星日記」拍攝的視頻中，黃子韜和徐藝洋聚餐結束後，兩人來到了停車場，只見黃子韜身穿黑色背心，露出兩條粗壯的胳膊，搭配上他染黃的髮色，整個人有種街頭小霸王的感覺。

反觀身穿白色外套的徐藝洋則顯得嬌小，她畫著精緻的妝容，頭髮綁成單馬尾，非常的有少女感，兩人站在一起，被媒體形容像是「大白兔遇見了大灰狼」一般，cp感很強。

在停車場期間，兩人也是略顯曖昧，只見兩人靠在一起玩手機聊天，接著兩人又跑到角落裡玩手機。黃子韜不時向外張望，似乎在看助理有沒有過來，在這期間，徐藝洋不時的用肩膀輕輕撞了幾下黃子韜。

因為助理遲遲沒出現，黃子韜把自己的外套遞給徐藝洋保管。後來，在助理的陪同下，幾人便前往超市購物，在超市中兩人也是邊走邊挑，購物結束後一起排隊結帳，有種「老夫老妻」的感覺，隨後便一起返回黃子韜的別墅去了。

報導指出，黃子韜、徐藝洋多次被拍到一起外出，還曾被爆出在遊戲中使用情侶ID，黃子韜的微信大頭貼，也遭起底是跟徐藝洋一起拍的雙人照。黃子韜也因為澄清緋聞怒嗆粉絲引發關注。

這回兩人再度被拍，網友留言酸道「最硬的是男人的嘴」、「帶同事逛完超市回自己的別墅共度夜晚有什麼」。

黃子韜近日又被拍到和徐藝洋一起逛超市、回家。(取材自微博)
黃子韜近日又被拍到和徐藝洋一起逛超市、回家。(取材自微博)

手機 微信 緋聞

上一則

與謝瓊煖入圍金鐘女配 劉品言笑說：只贏美貌吧

下一則

認了3年婚姻觸礁 許仁杰被爆祕戀謝京穎

延伸閱讀

凱特王妃愛包起底 英品牌Grace Han「情書包」藏大愛

凱特王妃愛包起底 英品牌Grace Han「情書包」藏大愛
魔力紅主唱亞當李維偷吃小模？ 自稱行為越界但沒外遇

魔力紅主唱亞當李維偷吃小模？ 自稱行為越界但沒外遇
2退伍軍人赴烏戰 被俄俘後獲釋

2退伍軍人赴烏戰 被俄俘後獲釋
鹿晗為關曉彤慶生 禮物一整車 兩人同款帽子耳飾吸睛

鹿晗為關曉彤慶生 禮物一整車 兩人同款帽子耳飾吸睛

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息