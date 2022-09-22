不是「幻想」情侶？黃子韜帶徐藝洋回家 像老夫老妻

黃子韜近日又被拍到和徐藝洋一起逛超市、回家。(取材自微博)

黃子韜和徐藝洋是一對戀人嗎？近日，黃子韜被拍到和徐藝洋一起聚餐，更勁爆的是徐藝洋竟然跟著黃子韜一起回到男方所住。兩人親密關係被影片實錘，令無數吃瓜網民大酸黃子韜此前怒嗆粉絲「一個個幻想症」，「都進家門了」看來這段感情真的不是「幻想」了。

貓眼娛樂報導，「酷哥追星日記」拍攝的視頻中，黃子韜和徐藝洋聚餐結束後，兩人來到了停車場，只見黃子韜身穿黑色背心，露出兩條粗壯的胳膊，搭配上他染黃的髮色，整個人有種街頭小霸王的感覺。

反觀身穿白色外套的徐藝洋則顯得嬌小，她畫著精緻的妝容，頭髮綁成單馬尾，非常的有少女感，兩人站在一起，被媒體形容像是「大白兔遇見了大灰狼」一般，cp感很強。

在停車場期間，兩人也是略顯曖昧，只見兩人靠在一起玩手機 聊天，接著兩人又跑到角落裡玩手機。黃子韜不時向外張望，似乎在看助理有沒有過來，在這期間，徐藝洋不時的用肩膀輕輕撞了幾下黃子韜。

因為助理遲遲沒出現，黃子韜把自己的外套遞給徐藝洋保管。後來，在助理的陪同下，幾人便前往超市購物，在超市中兩人也是邊走邊挑，購物結束後一起排隊結帳，有種「老夫老妻」的感覺，隨後便一起返回黃子韜的別墅去了。

報導指出，黃子韜、徐藝洋多次被拍到一起外出，還曾被爆出在遊戲中使用情侶ID，黃子韜的微信 大頭貼，也遭起底是跟徐藝洋一起拍的雙人照。黃子韜也因為澄清緋聞 怒嗆粉絲引發關注。