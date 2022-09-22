下個李易峰？張一山暴瘦惹吸毒、嫖娼傳聞 工作室闢謠

張一山否認有吸毒、聚眾淫亂、嫖娼等網傳情況。（取材自微博）

藝人李易峰嫖娼事件還未降溫，微博 日前又爆出童星出身的演員張一山「有重量級大瓜、作品即將下架、吸毒、嫖娼」等消息。當晚，張一山工作室21日發出聲明稱，網傳吸毒、聚眾淫亂、嫖娼是假消息，張一山的演藝工作均正常進行中。

綜合媒體報導，微博認證的娛樂評論人「萌神木木」在微博發文稱「張一山怎麼了？」張一山於是上了熱搜，還有網友直接推測「他瘦成那把樣子又沒什麼作品要故意瘦身，真的合理懷疑吸毒了」。還有網友稱某平台被告知刪除張一山所有鏡頭。

此前不只一個網友爆料「某個童星出道的男星，被抓進去了，涉嫌的罪名是吸毒聚眾淫亂」，還稱藝人團隊目前在相關平台控制爆料，只要沒上熱搜熱度沒有起來，就不會去主動闢謠，因為闢謠的話就會被通報，另外還重點提到「不知道他那部很經典的早期童年作品之後會不會下架。隨後又有網友爆料稱有朋友透露張一山被抓。

不過張一山團隊卻一直沒有回應，9月20日還上線宣傳了新作品。

對此，網友開始了各種猜測，還有網友到「平安北京 」官微追問，其中有一位網友說「都散了，沒事兒多關心關心家裡老人別被騙」還得到「平安北京」的回覆「說的對」，疑似是對張一山闢謠的側面回應。

報導指出，張一山從2000年開始拍攝廣告片，後被導演 徐耿相中，出演首部電視劇作品「小兵張嘎」。2004年，因在少兒題材的情景喜劇「家有兒女」中飾演劉星後而被觀眾們熟知。 2007年，獲得騰訊星光大典年度潛力演藝新人獎。

據悉，張一山目前還有3部待播劇，分別是「大叔與少年」、「曾少年之長大了」、「親愛的你」。其中「大叔與少年」是張一山與張嘉益合作的雙男主劇，觀眾期待值很高。