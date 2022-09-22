我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎坦承另一台手機是要給汪小菲的。（抖音截圖）
張穎穎坦承另一台手機是要給汪小菲的。（抖音截圖）

張穎穎與汪小菲近來越來越公開，常被拍到出雙入對的出席一些朋友聚會，張穎穎21日直播分享新買的兩台iPhone手機，網友問她手機是不是買給汪小菲的？她則大方坦承說：「你真聰明」。

噓！星聞報導，過去張穎穎多次被傳與汪小菲的戀情，她都不願意正面回應，但近來她大動作出面否認外界諸多傳言。

張穎穎21日分享新買的兩台iPhone手機，畫面中她展現昔日笑容，看來心情已平復不少。畫面一出，有網友在底下留言問說：「另外一個手機是給汪（小菲）的？」，她則罕見大方坦承說：「你真聰明」，疑似默認戀情。

近來汪小菲也首度在朋友圈公開與張穎穎的合照，也在直播中坦承過去與大S的婚姻，因為台海兩地跑，讓自己過得忙碌又很不踏實，直言離婚後「像是被解開了束縛一樣」，坦言新生活「真的特別開心」。

報導指出，在大方面對戀情之前，張穎穎經歷情緒低潮。日前她深夜開直播否認自己「用墮胎換房子」，還暴哭到話都說不清楚，之後還有一名疑似汪小菲的男子入鏡，安撫她的情緒。

張穎穎開直播否認「用孩子換房子」，房子是自己賺錢買的，曾經一個半月賺了480萬人民幣，還透露有很多事是無法說出口的，說出來會死人的，並指出有人雇水軍黑她，講到激動處忍不住暴哭，哭到連話都說不清楚。

此時鏡頭外傳出一個男聲安慰：「好啦！別哭了。」之後有一個穿著白T恤男子入鏡抱著張穎穎安撫情緒，雖然臉部沒有入鏡，但聽聲音疑似是汪小菲。沒多久張穎穎就關掉直播。

隔天早上張穎穎在社群上留言回應，因為近來壓力大，所以喝了一瓶清酒後，就發洩情緒，發洩完後現在要繼續努力。

張穎穎在直播中暴哭，疑汪小菲入鏡安撫。（取材自微博）
張穎穎在直播中暴哭，疑汪小菲入鏡安撫。（取材自微博）

汪小菲 手機 iPhone

上一則

張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲

下一則

郭富城街頭騷舞 網讚56歲舞王勝過小鮮肉

延伸閱讀

張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲

張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲
張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫

張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫
張穎穎「路邊討抱抱」汪小菲 網友狂罵：全身上下嘴最硬

張穎穎「路邊討抱抱」汪小菲 網友狂罵：全身上下嘴最硬
遭爆離婚前「早出軌」汪小菲告狗仔葛斯齊 撤告不起訴

遭爆離婚前「早出軌」汪小菲告狗仔葛斯齊 撤告不起訴

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息