深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

張穎穎坦承另一台手機是要給汪小菲的。（抖音截圖）

張穎穎與汪小菲 近來越來越公開，常被拍到出雙入對的出席一些朋友聚會，張穎穎21日直播分享新買的兩台iPhone手機 ，網友問她手機是不是買給汪小菲的？她則大方坦承說：「你真聰明」。

噓！星聞報導，過去張穎穎多次被傳與汪小菲的戀情，她都不願意正面回應，但近來她大動作出面否認外界諸多傳言。

張穎穎21日分享新買的兩台iPhone手機，畫面中她展現昔日笑容，看來心情已平復不少。畫面一出，有網友在底下留言問說：「另外一個手機是給汪（小菲）的？」，她則罕見大方坦承說：「你真聰明」，疑似默認戀情。

近來汪小菲也首度在朋友圈公開與張穎穎的合照，也在直播中坦承過去與大S的婚姻，因為台海兩地跑，讓自己過得忙碌又很不踏實，直言離婚後「像是被解開了束縛一樣」，坦言新生活「真的特別開心」。

報導指出，在大方面對戀情之前，張穎穎經歷情緒低潮。日前她深夜開直播否認自己「用墮胎換房子」，還暴哭到話都說不清楚，之後還有一名疑似汪小菲的男子入鏡，安撫她的情緒。

張穎穎開直播否認「用孩子換房子」，房子是自己賺錢買的，曾經一個半月賺了480萬人民幣，還透露有很多事是無法說出口的，說出來會死人的，並指出有人雇水軍黑她，講到激動處忍不住暴哭，哭到連話都說不清楚。

此時鏡頭外傳出一個男聲安慰：「好啦！別哭了。」之後有一個穿著白T恤男子入鏡抱著張穎穎安撫情緒，雖然臉部沒有入鏡，但聽聲音疑似是汪小菲。沒多久張穎穎就關掉直播。