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疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲

噓！星聞 即時報導
張穎穎與汪小菲兩人戀情越來越公開。(取材自微博、抖音)
張穎穎與汪小菲兩人戀情越來越公開。(取材自微博、抖音)

中國富商汪小菲多次被爆料與網紅張穎穎的戀情，還常被狗仔拍到兩人一起外出的畫面。不過近來卻有網友爆料她的房子是用孩子換來的，讓她忍不住在深夜直播暴哭否認，豈料隨即卻出現一名疑似汪小菲的男子入境安撫情緒，引發熱議。21日張穎穎開心分享買了兩隻iPhone，有網友詢問其中一台是不是要送給汪小菲，她則罕見正面回應。

張穎穎近來大動作出面否認外界諸多傳，她分享新買的兩台iPhone手機，畫面中她展現昔日笑容，看來心情已平復不少。畫面一出，有網友在底下留言問說：「另外一個手機是給汪（小菲）的？」，她則罕見大方坦承說：「你真聰明」，疑似默認戀情。

另外，近來汪小菲也首度在朋友圈公開與張穎穎的合照，也在直播中坦承過去與大S的婚姻，因為台海兩地跑，讓自己過得忙碌又很不踏實，直言離婚後「像是被解開了束縛一樣」，坦言新生活「真的特別開心」。

事實上，過去張穎穎多次被傳與汪小菲的戀情，她都不願意正面回應。但日前張穎穎直播控訴長期遭網路霸凌，更爆料有人買網軍攻擊她，直言「很多事情都不能說，說出來會死人的」，還駁斥「用小孩換房子」的傳聞，直播中隨即出現一名疑似汪小菲的男性安撫她，引發外界關注。

汪小菲 手機 iPhone

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