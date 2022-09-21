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吳亦凡淪劣跡藝人 廣東KTV播他2首歌 被罰1萬元人民幣

娛樂新聞組／即時報導
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博)
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博)

中國男星吳亦凡去年8月捲入涉嫌性侵案後被評為劣跡藝人，作品紛紛被下架，然而廣東一家KTV因可點播吳亦凡的歌曲，早前被罰1萬元人民幣（約1419美元）。21日涉事公司表示，目前已經將劣跡藝人的歌曲全部下架，並交納罰款。

九派新聞報導，據企查查APP顯示，汕頭市南澳縣文化廣電旅遊體育局執法人員對當地一家KTV進行執法檢查時，發現該包廂點播系統屏幕畫面含有劣跡藝人，即吳亦凡的畫面，及其演唱的「咖啡」、「破曉」兩首歌曲。

5月9日，該公司因播放曲目含有禁止內容被罰1萬元人民幣。

來源：KrisHunlip

據行政處罰決定書，該公司的違法行為類型為違反「娛樂場所管理條例」第13條第7項、第9項的規定，即國家倡導弘揚民族優秀文化，禁止娛樂場所內的娛樂活動含有違背社會公德或者民族優秀文化傳統的內容，以及法律、行政法規禁止的其他內容。

涉事公司的工作人員周三表示，違規行為並非有心之舉，他們此前已經刪除了歌曲，可是刪除的同時需要備份，由於他們忘記備份，所以系統才在更新時重新上架了本已刪除的歌曲。目前，總公司的資料庫已清除所有劣跡藝人的歌曲，故未來不會再出現同類情況。

北京市朝陽區人民法院今年6月依法開庭審理吳亦凡涉嫌強姦、聚會淫亂一案，因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式，法院將擇期宣判一審結果。

來源:風華秋實

吳亦凡 北京 性侵

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