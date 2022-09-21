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電視劇也有「龍標」 中21日啟用國產劇片頭統一標識

記者黃雅慧／即時報導
中國廣電總局21日發布國產電視劇片頭統一標識。（圖取自大陸廣電總局官網）
中國廣電總局21日發布國產電視劇片頭統一標識。（圖取自大陸廣電總局官網）

中國電影通過公映核可、片頭上「龍標」成為閱聽者共同印象，現在中國國產電視劇也要上標。據國家廣播電視總局21日消息，為適應新時代電視劇高質量發展需要，進一步提升電視劇製作規範化、標準化水平，打造中國電視劇的標誌性文化符號，因此決定自21 日起使用國產電視劇片頭統一標識。

廣電局規定，各發證機關為審查通過的國產電視劇核發許可證時，應同時下發國產電視劇片頭統一標識，指導電視劇製作機構下載使用。公告還稱，中國國產電視劇播出時，須使用片頭統一標識，準確標注國產電視劇發行許可證號，放置於每集電視劇片頭前展示。各播出機構須確保完整、規範使用。

中國官方近期致力於規範電視劇製作標準化。自今年 6 月 1 日起，國家廣播電視總局也網路劇片正式發放行政許可，網路劇、網路電影正式擁有屬於自己的「網標」。「網路劇片發行許可證」片頭以「網路視聽」四個字為主體圖，採用印章造型與朱紅色背景，時長 5 秒。

今年4月初，廣電總局發布《關於2021年度法治政府建設情況的報告》，提出了堅持網上網下統一導向、統一標準、統一尺度，推進《廣播電視法》的立法工作，推進文娛領域綜合治理，升級電視劇綜合管理系統。這意味未來持有許可證成為線上線下影劇的主流。

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