章子怡趕司機下車 夜會靳東獨處1小時 網：別亂猜

章子怡被拍與靳東深夜獨處一小時，還趕司機下車。（取材自微博）

女星章子怡與歌手汪峰驚爆婚姻危機。綜合媒體報導，章子怡近日被狗仔直擊與男星靳東深夜在車上獨處聊天，還把司機趕下車；莫約一小時後，章子怡下車時表情愉悅、開心。

當天晚上章子怡和靳東一起現身參加聚會，靳東沒有戴口罩 ，他身穿黑色西裝，動作親暱地摟著一名白衣男士，臉上還掛著笑容，顯然氣氛融洽，鏡頭拍到章子怡的背影，她也穿著一身黑，頭上一頂深色棒球帽，鬈髮披肩樣子很是隨性。

報導指出，許多網友留言：「我覺得這挺正常的沒什麼問題。主要我相信靳東應該看不上她」、「人家在談論投資 ，當然不能讓司機聽到」、「研究劇本呢，大家別亂猜」、「汪峰知道嗎？」、「兩個人都結婚了應該不至於」、「司機就在旁邊看，應該只是談合作」。

報導稱，作為娛樂圈的女神和男神，兩人不僅名氣非常大，還都是已婚有家室的身分，此番深夜在車中獨處的行為，許多網友直言不妥，認為還是應該和異性保持合理的交往距離。

據悉，靳東的妻子名叫李佳，畢業於北電，外形出眾，曾獲得過國際大獎；婚後，她連生兩個可愛的兒子，為了照顧家庭，支持靳東的事業，她淡出娛樂圈，在家相夫教子。章子怡2015年與歌手汪峰結婚後生下一對子女。

章子怡以「臥虎藏龍」、「藝伎回憶錄」、「一代宗師」等作品，打開國際知名度，這次傳出緋聞 ，影片傳出後，讓人直呼次元壁破裂，還有吃瓜群眾喊話汪峰來吃瓜。