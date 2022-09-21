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余香凝演老師才知嚴師心美 拍片易疲憊…原來懷孕了

記者黃保慧／綜合報導
余香凝(右)在片中演出教學認真的英文老師。（圖：華映提供）
余香凝(右)在片中演出教學認真的英文老師。（圖：華映提供）

香港電影「心裏美」由金馬名導陳果和香港知名監製柯星沛及吳雨監製，吳家偉執導，由新生代女星余香凝和TVB視帝王浩信合作演出，電影聚焦於現今教育狀況，老師、學生與家庭的問題和挑戰。

余香凝在片中演出教學認真的英文老師，她透露在拍戲的最後一天，才發現自己懷孕了，「當了媽媽後，更覺得教育小孩真的不容易，希望自己不要變成怪獸家長，但又想給女兒最好的，真的是很大的挑戰。」

余香凝從模特兒出道，演出電影「骨妹」開始嶄露頭角，到「逆流大叔」等作品大賣，讓她成為香港新生代最受矚目的女星之一，這次在「心裏美」中扮演英文老師，也考驗了她英文發音，她透露以前在學校是老師心中的好學生，「我是很乖的學生，和老師關係也很好，畢業後都一直和老師保持聯絡。」

為了扮演老師，她又特別回學校找老師們聊天，「以前覺得有些老師好凶，聊了之後才知道都是為了管學生而裝出來的，但現在的學生不可能再用打罵教育，家長方面也會有很多聲音，覺得要很用心的當老師，如果沒有熱忱，只是想打工賺份錢的心態，是不可能做得下去的。」

余香凝在2020年嫁給圈外人，現在育一歲多的女兒，但仍努力兼顧演藝事業，她回憶透露在拍攝「心裏美」時，一直覺得自己變得容易疲憊，直到拍攝最後一天時，她確認自己懷孕了，對談到教育問題的題材更有感觸，「所以『心裏美』對我而言是很特別的作品，一旦有了小孩後，會更理解父母的心思，希望自己的小孩不要輸在起跑點上，但也不希望自己變成怪獸家長，教育真的是很難的一個議題，現在女兒還小，還有時間來衡量這些問題。」

教育 電影 香港

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