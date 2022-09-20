趙露思趕拍新劇 出道5年成人氣花旦：未來不設限

趙露思受訪，回首自己的演員生涯。（取材自微博）

趙露思早前主演古裝劇「星漢燦爛•月升滄海」，憑外表看似柔弱、實則勇敢多謀的女主角「程少商」一角，人氣暴漲。趙露思表示，這是她從業以來拍攝最久的一部劇，她陪著程少商一起成長，見證著她的蛻變。

中新網報導，趙露思最近忙著拍攝電視劇「偷偷藏不住」，這次進組前，她給自己放了出道五年至今最長的假期，好好地休息。

出道五年，從默默無名的小角色演起，一路成長為受到肯定的女主角，這樣的趙露思讓粉絲尤為驕傲，表示：「趙露思不是一夜暴紅，如今的成績都是靠她自己一步一步走出來的。」對於未來規畫，她說，自己不是會設限的人，會走好每一步也欣然接受大眾的評價。

趙露思回首自己出道至今的演員生涯，覺得這是充滿成長、收穫的五年，並感嘆時光飛逝，曾經跑組試戲、幾個月接不到戲的日子，彷彿還在昨天。趙露思說：「我也不是一路順風順水到現在的，但是家裡人一直很支持我，不給我壓力，所以也沒有特別迷茫。」

被問到劇中多場哭戲獲得網友大讚，趙露思謙虛說：「我不是科班出身的演員，也沒有特別訓練過哭戲，可能是我一直都比較能跟角色感同身受吧，而且也拍了很多戲，積累了一些經驗。」