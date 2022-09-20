「鐵齒銅牙紀曉嵐」原班人馬重聚 開老人院繼續鬥嘴

「鐵齒銅牙紀曉嵐」當年創下高口碑、高收視。（取材自微博）

2002年播出的清裝劇「鐵齒銅牙紀曉嵐」曾經風靡中港台，掀起一片「煲劇熱潮」，張國立、張鐵林、王剛的鐵三角組合默契十足，讓觀眾笑到挺不直腰，該系列更連拍了多季，也是叫好叫座，口碑不俗。不過，隨著政策要求古裝劇要忠於史實，紀曉嵐跟和珅的故事無法繼續拍下去，近日三大巨頭重聚，合體拍攝新劇「老傢伙」，大清班底搬到現代的老人院，繼續製造笑料。

香港 01報導，電視劇「老傢伙」講述了三位性格迥異的老友退休 後攜手創業、打造養老社區的故事。背景是一所老人院，而三個主要人物是肖長慶、孫前程和陳新城，他們分別是老人院的管理人、大股東及院長。根據設定，宛如將「鐵齒銅牙」的故事架構搬至現代。

據悉，張國立飾演的「肖長慶」，跟王剛飾演的「孫前程」，經常鬥來鬥去，又要奉承照料張鐵林飾演的「陳新城」，笑料百出；直至周濤飾演的新院長駕臨，才打破了這個局面。

張鐵林(左一)、張國立(左二)、王剛(右一)鐵三角，在新劇「老傢伙」集合。（取材自微博）

該劇除了有詼諧笑料，也不乏溫馨窩心的情節，在胡鬧中見溫情，讓人會心微笑。劇中，三個「老傢伙」解決了一個個老人的難題，也在過程中認清自身的問題，與家人和解、與自己和解，體會到了人應該優雅而體面地老去，在黃昏時光重新認識、定義生命的尊嚴。