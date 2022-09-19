「女人萬年流血不死」張翰新劇侮辱月經 網轟：快下架

張翰自導自演的新劇「東八區的先生們」負評不斷。（取材自微博）

中國男星張翰自導自演的新劇「東八區的先生們」播出至今罵聲不斷，劇中張翰除了對女主角摳內衣、手抓女主角胸部外，近日網友更拿劇中多段台詞毒罵，認為該劇出現大量黃腔、物化女性之意，並希望該劇能儘快下架。

近日有網友整理出「東八區的先生們」台詞，當中許多內容都涉及開黃腔、物化女性，例如「瘦的好看，胖的好使」、「做一個世界的水手，就必須要做件事情，就是要去征服世界上所有的碼頭（暗指女性）」，如今又出現一句疑似影射女性「月經」的台詞，再度引發網友砲轟。

劇中，一群人談論著男女主角的八卦 ，當中有人聊到女主角疑似遭男主角冷淡，誰知卻被男主角聽到，下一秒卻出現一段台詞「女人啊，受傷之後是最可怕的動物，萬年流血不死的」，而這句話也引來女性網友們痛批侮辱女性，該話題更登上微博 熱搜榜。