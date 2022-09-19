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蒼蘭訣吻戲花絮曝光 王鶴棣「摟腰深吻」被女星質問

記者陳慧貞／綜合報導
王鶴棣(右)、虞書欣在「蒼蘭訣」見面會上逗趣互動。（取材自微博）
王鶴棣(右)、虞書欣在「蒼蘭訣」見面會上逗趣互動。（取材自微博）

由王鶴棣、虞書欣主演的仙俠劇「蒼蘭訣」挾帶高人氣，在粉絲萬般呼喚之下，日前舉辦直播粉絲見面會，演員們以時裝出席。而「蒼蘭CP」情誼延伸到戲外，眼尖粉絲發現，王鶴棣上樓梯前瞧見身旁的虞書欣穿著高跟鞋，便主動伸出左手讓女方攙扶，虞書欣也順勢搭上去，兩人「牽手」公然放閃，劇迷興奮直呼：「救命啊！一開場就發糖」、「這售後太甜」、「棣棣太紳士了」。

見面會上也公開未曝光過的吻戲花絮，虞書欣穿著神女的頭飾，王鶴棣留著一頭長白髮，脖子上有被邪物附身時的紋身；鏡頭前兩人投入深吻，不過導演一喊卡，虞書欣便質問王鶴棣，「你幹嘛親我親得那麼熱烈啊，你還半死不活欸！你還瀕臨死亡欸！」接著重新拍攝，為了讓攝影機在他們身邊轉一圈，他倆摟腰擁抱著彼此，在鏡頭前深吻，讓現場粉絲傳來陣陣尖叫聲。

被問到劇中印象最深刻的金句，虞書欣才要回答，王鶴棣便搶先發話：「可噁心啦」，惹得女方插腰作勢生氣：「你幹嘛把我的說了，那我說什麼啊？」接著王鶴棣透露，記憶最深是大結局的最後一句話「我回來了」，原因是「東方青蒼說了一整部劇『本座』，卻在最後一句說我回來了」。

劇組演員感情好，王鶴棣、虞書欣、張凌赫、林柏叡、洪瀟、徐海喬、郭曉婷、張宸逍與程梓到齊，虞書欣也提議找原班人馬拍攝現代校園版，讓粉絲期待大喊「想看」，製作人王一栩也在會後寫下，「大家的願望都收到了。讓我們多點耐心，歡歡樂樂靜待好作品」。

導演 攝影

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