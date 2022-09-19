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TVB薪水有多低？「飛虎」男星月賺764元不如工人

娛樂新聞組／綜合報導
香港男演員梁競徽透露，自己在TVB的月薪一度只有6000港元。（取材自微博）
香港男演員梁競徽透露，自己在TVB的月薪一度只有6000港元。（取材自微博）

香港男演員梁競徽（原名梁烈唯）是港劇的熟面孔，在TVB（香港無線台）的15年間參演過數十部劇集，雖然並非主角，但總能在配角崗位上發光發熱。日前他在微博回憶在TVB拍戲的日子，並透露自己當時月薪一度僅有6000港元（約764美元）。

羊城晚報報導，梁競徽在微博中寫道，2011年至2013年的「飛虎」系列是觀眾非常喜歡的作品，不僅讓他打開了知名度，也得到了加薪，薪水由每月6000港元增加至1萬5000港元（約1910美元），並因此在2012年收穫萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步男藝人」和馬來西亞頒獎典禮的「最佳男新人」。

月薪1.5萬港元是什麼水平？根據香港特區政府統計處數據，2013年香港男性每月工資中位數為1萬5800港元（約2012美元），而2019年更漲至2萬700港元（約2637美元）。梁競徽在微博中透露，直到離巢的2019年，他的月薪維持1萬5000港元。有網友在該微博底下留言「萬把塊還不如香港普通的打工人吧」，梁競徽回覆「是的」。

TVB的工資不高早就不是祕密。連汪明荃都曾在萬千星輝頒獎典禮上公開向高層喊話，希望能給員工漲工資。據悉，TVB與藝人的合約類型包括經紀人合約、長約和臨時合約，其中臨時合約又稱為「6騷（show）制」，人每年要完成6個show，但這樣的收入根本不足以養活自己，因此許多藝人必須靠其他工作維生。

不過，TVB工作強度大、收入也不高，但能夠得到高曝光度、掙到人氣，提升藝人商業價值，更容易接到外面的工作，很多TVB出身的藝人把TVB稱為「母校」。梁競徽就是一個例子，他在TVB深耕15年，在中港累積知名度，2019年離巢後轉簽邵氏兄弟，也在中國發展直播帶貨，收入早已不能跟2013年同日而語。

香港 微博

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