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胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

娛樂新聞組／綜合報導
胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）
胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

男星李易峰日前才爆出嫖妓醜聞，歌手胡彥斌也被傳出事了。有網友近日看選秀節目「浪姐」的團綜「星星的約定」，發現胡彥斌被節目組打馬賽克，猜測恐怕「事出有因」。近日也有網友爆料胡彥斌的另外一面，稱曾在酒吧偶遇胡彥斌帶幾個美女一起享樂。

綜合媒體報導，據錄製的路透消息，胡彥斌作為「星星的約定」前三期的飛行嘉賓出場，同場來賓還有鄭愷、李一桐、汪東城等。但在第一期的播出畫面中，汪東城、鄭愷、李一桐均正常出鏡，唯獨胡彥斌「被碼了」。

胡彥斌（最右模糊者）上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）
胡彥斌（最右模糊者）上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

其實，早前就有爆料稱胡彥斌的未播作品播出無望，在播作品已做下架處理，已播作品暫不處理。這樣的處理方式都是劣跡藝人專屬。

另有爆料者稱，數月前在重慶酒吧兼職，看到胡彥斌跟一個年輕人一起帶了幾名美女來玩，還給了1000元（人民幣，約143美元）小費。爆料網友還曬了一張酒吧圖，圖中有兩名男子，其中一人穿了花襯衫，但因為被帽簷遮住臉，看不出清楚面貌。

胡彥斌是出名的音樂才子，創作能力出眾，耳熟能詳的歌曲一說能說一長串，如「紅顏」、「月光」、「男人KTV」等。據傳，胡彥斌和李易峰事件女主角胡灣交情匪淺，曾被發現互動熱烈，他發新專輯時，胡灣立即為他宣傳力挺，胡彥斌回覆：「最帥氣的灣灣，妳的音樂taste我信。」兩人互動啟人疑竇。

李易峰

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