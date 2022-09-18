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「蒼蘭訣」被刪吻戲曝光 王鶴棣吻太深 虞書欣狂飆罵

記者陳慧貞／即時報導
「蒼蘭訣」王鶴棣(左)、虞書欣出席見面會。(取材自愛奇藝國際站)
「蒼蘭訣」王鶴棣(左)、虞書欣出席見面會。(取材自愛奇藝國際站)

由王鶴棣、虞書欣主演的中國仙俠劇「蒼蘭訣」挾帶高人氣，在粉絲萬般呼喚之下，17日晚舉辦直播粉絲見面會，演員們以時裝出席，「蒼蘭CP」情誼延伸到戲外，不少眼尖粉絲發現，王鶴棣上樓梯前瞧見身旁的虞書欣穿著高跟鞋，便主動伸出左手讓女方攙扶，虞書欣也欣然順勢搭了上去，2人「牽手」公然放閃，讓陷入「訣症」劇迷興奮直呼，「救命啊！一開場就發糖」、「這售後太甜」、「棣棣太紳士了」。

見面會上公開未曝光過的吻戲花絮，影片中虞書欣穿戴著神女的頭飾，而王鶴棣留著一頭長白髮，脖子上有著被太歲(邪物)附身時的紋身，鏡頭前2人投入深吻，不過導演一喊卡，虞書欣便質問王鶴棣，「你幹嘛親我親得那麼熱烈啊，你還半死不活欸！你還瀕臨死亡欸！」接著重新拍攝，為了讓攝影機在他們身邊轉一圈，他倆就這麼摟腰擁抱著彼此，在鏡頭前蠕動雙脣深深地吻，讓現場粉絲看了都要坐不住，台下傳來陣陣尖叫聲。

「蒼蘭訣」見面會上公開王鶴棣(右)、虞書欣未曝光過的吻戲花絮。(取材自愛奇藝國際...
「蒼蘭訣」見面會上公開王鶴棣(右)、虞書欣未曝光過的吻戲花絮。(取材自愛奇藝國際站)

被問到劇中印象最深刻的金句，虞書欣才要回答，王鶴棣便搶先發話：「可噁心啦」，惹得虞書欣插腰作勢生氣：「你幹嘛把我的說了，那我說什麼啊？」，而王鶴棣記憶最深則是大結局的最後一句「我回來了」，原因是，「東方青蒼說了一整部劇『本座』，卻在最後一句說我回來了。」

劇組演員感情好，王鶴棣、虞書欣、張凌赫、林柏叡、洪瀟、徐海喬、郭曉婷、張宸逍與程梓到齊，虞書欣也提議找原班人馬拍攝現代校園版，讓粉絲期待大喊「想看」，製作人王一栩也在會後寫下，「知道了，知道了，大家的願望都收到了。讓我們多點耐心，歡歡樂樂靜待好作品。」

「蒼蘭訣」王鶴棣(右)、虞書欣在見面會上逗趣互動。(取材自愛奇藝國際站)
「蒼蘭訣」王鶴棣(右)、虞書欣在見面會上逗趣互動。(取材自愛奇藝國際站)

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