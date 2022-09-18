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陳思誠爆新戀情？ 新歡顏值不輸佟麗婭

娛樂新聞組／綜合報導
陳思誠疑似有了新戀情，女方面容姣好，甚至不輸他的前妻佟麗婭。（取材自微博）
陳思誠疑似有了新戀情，女方面容姣好，甚至不輸他的前妻佟麗婭。（取材自微博）

中國女星佟麗婭與導演兼演員陳思誠於今年5月結束7年婚姻，佟麗婭上月過39歲生日，陳思誠也在第一時間發文送上祝福，可見兩人關係依舊。不過有媒體爆料陳思誠在街上與美女擁抱牽手逛街的影片，顏值完全不輸前妻佟麗婭，疑似已有新戀情。

網易娛樂報導，影片中，陳思誠與一名長髮及腰、身穿紅色印花長裙的美女和友人們聚餐，聚會期間幾人有說有笑，氣氛看起來相當熱絡。聚餐完畢後，陳思誠帶著紅衣美女慢慢地送走朋友，在送別朋友的過程中，兩人更是在友人面前大秀恩愛、熱情摟抱，陳思誠張開手臂攬過女生，女生立即環抱住他的腰，依偎在他肩頭，一旁的朋友也是見怪不怪，似乎早就知道兩人的關係。

與友人告別後，兩人牽手離開沿街閒逛，隨後來到一處人群聚集的地方，陳思誠拿起手機拍攝，看了一會他才拉著女生轉身離開。女方將口罩摘下後，可以看出顏值完全不輸前妻佟麗婭，很是漂亮，皮膚白皙身材高挑，兩人也是一路上走走停停很是甜蜜。

去年底網上瘋傳佟麗婭再婚高官，當時佟麗婭工作室發表聲明駁斥，並強調佟麗婭目前仍是單身狀態，沒做過不道德的事。

上月8日佟麗婭過生日，陳思誠依舊發文「朵朵媽，生日快樂，幸福永遠」，還曬出佟麗婭和兒子的照片替前妻慶生，引來許多網友好奇，男方是否舊情未了。

陳思誠疑似有了新戀情，女方面容姣好，甚至不輸他的前妻佟麗婭（圖）。（取材自微博）
陳思誠疑似有了新戀情，女方面容姣好，甚至不輸他的前妻佟麗婭（圖）。（取材自微博）

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