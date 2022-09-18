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不塌房偶像… 鹿晗放閃關曉彤 連6年堅持1浪漫舉動

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗2017年霸氣公開與關曉彤戀情，穩定交往至今。（取材自微博）
鹿晗2017年霸氣公開與關曉彤戀情，穩定交往至今。（取材自微博）

中國演藝圈近年來不少粉絲心中的男神、男偶像被爆出軌、嫖娼，私生活混亂，甚至違法遭逮，而在一遍網友頻呼某某某又「塌房」了的混亂情況下，早已公開戀情的鹿晗在女友關曉彤生日當天凌晨零點發文祝賀「生日快樂呀」，關曉彤也笑回「謝謝」簡單又日常的互動讓人想起小倆口自2017年公開戀情至今已第5年。

做為男神級偶像，鹿晗2017年認愛演員女友關曉彤，在當時造成不小轟動，甚至一度導致社交平台癱瘓。

雖然也有人認為「偶像戀愛」同樣是「塌房」行為，但如今回看當時鹿晗的霸氣公開戀情，即便一度傳情變仍以行動力證小倆口好得很，讓不少網友直呼「對比一下，鹿晗是真Man」、「低調又長久，真好」、「真情侶就是甜」，還有網友表示，當初沒看好鹿晗關曉彤，反而是最長久的。

網易娛樂報導，9月17日是關曉彤的生日，鹿晗零點卡點發文為關曉彤慶生，半小時後關曉彤也連發3個笑臉道謝；網友們更是將「嫂子，生日快樂」的評論頂上熱評，位置僅在關曉彤之下。該則貼文已經累計超過146萬讚，「鹿晗連續六年為關曉彤慶生」也登上微博熱搜，可見粉絲群對偶像穩定交往中的喜悅與祝福。

雖然去年曾有網友曝出倆人已分手的消息，鹿晗生日當天，關曉彤遲遲未送出祝福，更加加重了大家的懷疑。

當天晚上11時，關曉彤才曬出兩人的合照為鹿晗慶生。針對分手傳聞，情侶倆並未回應一字，但生日祝福與合照應該已足以說明倆人感情的穩定性了。

鹿晗 微博

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