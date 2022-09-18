中國男星放話「不准女兒出國念書」 網酸：愛國人設

杜淳說以後絕對不會允許女兒出國上學，網友回嗆「話不要說得太早」。（取材自微博）

曾演出「漢武大帝」、「宮鎖珠簾」等劇的中國男星杜淳，近日參加綜藝「做家務的男人」中和家人坐在一起討論育兒，提到女兒未來的教育 問題，強調「絕不允許讓女兒出國上學」，此話一出引來不少網友批評，直言他是道德綁架小孩，甚至指他想建立愛國人設，要他「不要將說話說得太早」。

綜合媒體報導，在最新一期節目中，杜淳太太王燦﹑媽媽﹑阿姨一起吃飯，在閒聊之中講到女兒「小蛋餃」的教育問題，杜淳和王燦紛紛表示國內教育就很好，不會送小蛋餃出國，直言，「蛋餃就得在身邊待着，而且絕不允許出國上學，絕不允許。」而他的媽媽亦相當贊成，在旁的太太王燦也表明，「在這多好，出國幹啥。」阿姨則沒有多說什麼，直指蛋餃的教育問題就由父母去決定。

杜淳對女兒的教育觀念片段播出後，沒有得到大家的認可，而引來一片吐槽，有人批評杜淳太大男人主義，剝奪了女兒的自主選擇權，完全是道德綁架；也有人指他只是想建立愛國人設賺取流量，網友們對此不大買帳。

大家留言表示：「話不要說得太早」﹑「愛國人設有點過了」等，認為他為人太極端相當可怕，其教育觀念引來超過1億的微博 閱讀量討論。

杜淳去年元旦閃電宣佈結婚，同年2月帶著神祕感十足的老婆王燦登上綜藝節目「婆婆和媽媽」，並在節目上公開兩人升格當父母。同年4月，杜淳曬出一張王燦親吻女兒腳丫的照片，官宣當爸喜訊，迎接女兒「小蛋餃」出生。