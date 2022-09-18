我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

中國男星放話「不准女兒出國念書」 網酸：愛國人設

娛樂新聞組／綜合報導
杜淳說以後絕對不會允許女兒出國上學，網友回嗆「話不要說得太早」。（取材自微博）
杜淳說以後絕對不會允許女兒出國上學，網友回嗆「話不要說得太早」。（取材自微博）

曾演出「漢武大帝」、「宮鎖珠簾」等劇的中國男星杜淳，近日參加綜藝「做家務的男人」中和家人坐在一起討論育兒，提到女兒未來的教育問題，強調「絕不允許讓女兒出國上學」，此話一出引來不少網友批評，直言他是道德綁架小孩，甚至指他想建立愛國人設，要他「不要將說話說得太早」。

綜合媒體報導，在最新一期節目中，杜淳太太王燦﹑媽媽﹑阿姨一起吃飯，在閒聊之中講到女兒「小蛋餃」的教育問題，杜淳和王燦紛紛表示國內教育就很好，不會送小蛋餃出國，直言，「蛋餃就得在身邊待着，而且絕不允許出國上學，絕不允許。」而他的媽媽亦相當贊成，在旁的太太王燦也表明，「在這多好，出國幹啥。」阿姨則沒有多說什麼，直指蛋餃的教育問題就由父母去決定。

杜淳對女兒的教育觀念片段播出後，沒有得到大家的認可，而引來一片吐槽，有人批評杜淳太大男人主義，剝奪了女兒的自主選擇權，完全是道德綁架；也有人指他只是想建立愛國人設賺取流量，網友們對此不大買帳。

大家留言表示：「話不要說得太早」﹑「愛國人設有點過了」等，認為他為人太極端相當可怕，其教育觀念引來超過1億的微博閱讀量討論。

杜淳去年元旦閃電宣佈結婚，同年2月帶著神祕感十足的老婆王燦登上綜藝節目「婆婆和媽媽」，並在節目上公開兩人升格當父母。同年4月，杜淳曬出一張王燦親吻女兒腳丫的照片，官宣當爸喜訊，迎接女兒「小蛋餃」出生。

教育 微博

上一則

70歲安聖基罹血癌 抗病一年頭髮掉光

下一則

茱兒芭莉摩童年悲慘 9歲喝酒、10歲吸大麻但不准吃糖

延伸閱讀

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
濃情中秋 留學人員相聚紐約時報廣場

濃情中秋 留學人員相聚紐約時報廣場
新聞評論／搖擺時中 對不準自己的人設

新聞評論／搖擺時中 對不準自己的人設
扯內衣後再抓胸 張翰挨轟下一個李易峰

扯內衣後再抓胸 張翰挨轟下一個李易峰

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出