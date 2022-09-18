懶理抽菸照瘋傳 Baby秀婚紗美照

Angelababy新劇「漫影尋蹤」化身新娘槍手。（取材自微博）

中國女星Angelababy 、黃曉明 的婚姻於1月底宣布結束7年婚姻，她的一舉一動引起外界關注，日前Baby抽菸的影片突然在微博 上瘋傳，只見Baby似乎與一群朋友聚會玩樂，放鬆盤腿坐在椅子上，右手叼著一根菸，不時抖抖菸蒂後吸入口中，十足就是老菸槍，該影片在網路瘋傳，就連店家都出面道歉，但她不以為意，竟突然釋出一堆披上婚紗的照片，讓人好奇她又有新戀情了？

其實，這是Baby去年年底開拍的網劇「漫影尋蹤」劇照，只見她在劇中身穿經典的白色婚紗，拿著手槍化身新娘槍手，展示優雅美之，但也帶點剛強味道，據傳Baby在劇中飾演一名畫家，與飾演警探的王安宇尋求真相，但為何有持槍、新娘扮相還不明原因。

不過Angelababy抽菸影片傳開後，她並未被大肆批評，倒是偷拍者被認為不道德，「雖抽菸沒什麼，但真毀形象」、「不是說戒菸了嗎？怎麼又抽上了」、「怎麼能有人抽菸抽得這麼漂亮」，也有人抨擊偷拍者：「抽菸是她的自由，偷拍者可恥」、「欠打的偷拍者」、「偷拍發布合理嗎？」不過Baby也早就承認自己有菸癮，並說吸菸是不良嗜好，決定要戒菸，還曾在2020年轉發朋友的貼文表示：「我可不吸菸了。」看來如今仍在努力中。