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趙麗穎新戲臉圓了？ 本人上線說出「大實話」

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「野蠻生長」發布預告片，趙麗穎被發現似乎圓潤了不少。（取材自微博）
電視劇「野蠻生長」發布預告片，趙麗穎被發現似乎圓潤了不少。（取材自微博）

中國女星趙麗穎主演的電視劇「野蠻生長」日前發布首支預告片，劇中的她明顯比先前圓潤了不少，網友猜測趙麗穎是不是為戲增肥，沒想到竟然釣出本人回應。

網易娛樂報導，電視劇「野蠻生長」由傅東育、毛溦執導，趙麗穎、歐豪、李光潔領銜主演，根據阿耐的小說「不得往生」改編，講述的是上世紀90年代，白手起家的女主角許半夏憑藉其獨到的眼光和果敢的個性，在鋼鐵行業披荊斬棘，闖出一片天地，最終收穫成功的故事。

預告片段曝光後，有眼尖網友注意到，該劇中的趙麗穎明顯胖了一點，據說該劇原著女主的設定微胖，不少網友猜測趙麗穎是「為了更加貼近角色」特意增肥。

沒想到趙麗穎自己在微博曬出片場中的照片，發文回應，「演著演著就胖了，角色使然」，表示自己沒有特意增肥，最後還對自己在劇中飾演的女主角喊話，「許老大加油」。

不少粉絲都表示趙麗穎「真的好實誠，不矯情不喊苦，有啥說啥」、「這樣也好好看」、「姐姐你別太誠實了」。

此外，有網友向曾和趙麗穎合作過劇集「陸貞傳奇」的于正詢問，「于老師，看小趙的「野蠻生長」片花了嗎？她真的好厲害。」而他亦親自回覆：「她從來都是第一名。」

于正此前也曾在訪談節目中大誇趙麗穎，稱她是「我真正最喜歡的演員」，並透露兩人第一次見面合作時，還想簽下她當旗下藝人。

趙麗穎 小說 微博

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