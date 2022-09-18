網劇「你安全嗎」 詐騙、網暴成題材

檀健次在劇中飾演一名網絡安全公司老闆秦淮。（取材自微博）

中國首部首部聚焦網路安全題材的網劇「你安全嗎」近日開播，作品題材新穎，包含個資安全、網路灰色產業、網路暴力、網路詐騙 等議題，透過幾位主演輕鬆詼諧的演出，讓該劇成為一部寓教於樂的影視作品。

北京日報報導，劇集以「網路捉姦」開篇，由男星檀健次、榮梓杉主演，劇情是一家網路安全公司的老闆，利用大數據捉姦，找出了某企業高管的出軌對象，但沒想到這個「出軌對象」是男扮女裝的主播兼駭客 周遊，而周遊精心布局的背後，是想懲治實施性騷擾 的高管。

劇中兩位年輕主演的對手戲圍繞性格刻畫展開衝突，檀健次飾演的秦淮表面上財迷又自戀，內心中非常講求網路世界的底線原則；榮梓杉飾演的周遊是個「中二」熱血的天才駭客，衝動意氣的少年感十足。

劇情融合職場性騷擾、網路暴力與水軍、個人信息安全以及黑公關等，呈現了密集的網路安全知識點，「四步捉姦」的劇情更是讓人大開眼界。

隨著故事展開，劇中人物逐漸分成兩派，一派是以秦淮為首的以科技向善派，用自己的技術幫助他人解決問題，同時與公安機關合作，維護虛擬世界的法律秩序；另一派則是利用互聯網高速發展後的灰色地帶，將虛擬世界當作不法之地的「黑產集團」，他們利用網路控制輿論、蠱惑人心、甚至實施詐騙等犯罪。

開篇劇情讓人印象深刻的一幕，是秦淮說服試圖「以暴制暴」的周遊放棄用駭客的手段懲治不法者，藉此傳達出虛擬世界的安全與秩序是每個參與者共同建立維護的，「用不法手段懲治不法手段也是違法」。