傳中國劇組「禁用整容藝人」 Angelababy又被點名

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」的「危險人物」。（取材自微博）

Angelababy （楊穎）近日頻上新聞，除了私下抽菸的影片在微博 上瘋傳，現在又有指中國劇集將執行「五不政策」，其中一項就是「禁止起用整容藝人」，Angelababy直接被列為「危險人物」，還有不少中國藝人也疑似「變臉」被點名。

這陣子中國電視劇組被發布「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名，要使用身分證的真名」、「古代服裝要嚴格按照歷史，不能過於美化及誇張」、「嚴格挑選真面目演員，不可起用整容藝人」及「嚴格監督藝人納稅申報，名下開設之公司都要謹慎查核」。