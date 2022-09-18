傳中國劇組「禁用整容藝人」 Angelababy又被點名
Angelababy（楊穎）近日頻上新聞，除了私下抽菸的影片在微博上瘋傳，現在又有指中國劇集將執行「五不政策」，其中一項就是「禁止起用整容藝人」，Angelababy直接被列為「危險人物」，還有不少中國藝人也疑似「變臉」被點名。
這陣子中國電視劇組被發布「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名，要使用身分證的真名」、「古代服裝要嚴格按照歷史，不能過於美化及誇張」、「嚴格挑選真面目演員，不可起用整容藝人」及「嚴格監督藝人納稅申報，名下開設之公司都要謹慎查核」。
其中一項就是先前知名編劇汪海林爆出有洋名的藝人需改回原名，而Angelababy就被影響，另一個就是「不可起用整容藝人」，不少人也聯想到Angelababy，因她從入行到現在整形傳聞不斷，流出的出道照也和現在樣貌差很大；除了Angelababy，她的前夫黃曉明多年來亦屢被指「換臉」，就連王一博、張雨綺等人也都是此政策的「危險人物」。不過，也有不少人質疑「不可起用整容藝人」的「鑑定」公信力何來？
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