「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

台灣歌手詹雯婷Faye演唱的「訣愛」是近來熱播中國古裝仙俠劇「蒼蘭訣」片頭曲，挟著劇的高人氣，Faye收到單曲獲得好成績的消息後也是又驚又喜。對中醫、養生小有研究的她，在歌曲熱播的這段期間不僅自己煲湯補身，還不忘提醒追劇入迷的朋友們：「心痛時可以壓按內關穴。」可愛的舉動讓歌迷紛紛留言要求跟「詹醫師」掛號看診。

Faye詹雯婷表示錄音當時還沒看劇，但歌詞是為劇情量身打造，所以她與配唱的團隊花了幾個小時的時間，針對歌詞去討論詮釋的方向，把歌詞的畫面想像出來，等情緒更完整立體之後才開始演唱。她極具渲染力的歌聲，隨著戲劇的播出，歌曲在數位平台上架後得到廣大迴響，網友盛讚「訣愛」與劇情超搭，不僅聽到起雞皮疙瘩，還要每天不斷循環播放。

Faye詹雯婷演唱「蒼蘭訣」片頭曲「訣愛」得到廣大迴響。(圖:亞神音樂提供)

Faye覺得可以參與這次合作很幸運，還驚訝地發現「訣愛」這首歌竟帶給她一種當年剛出道時，「Lydia」之於「鬥魚」這部戲的相似感，而且也因為這首歌，讓更多人知道原來現在的「詹雯婷」就是過往的「Faye」。她說：「『蒼蘭訣』的男主角王鶴棣和『鬥魚』男主角郭品超的英文名字都叫Dylan，『蒼蘭訣』的配角林柏叡也是電影 版『鬥魚』的男主角，一切都非常的巧合。再加上很多人是看了『蒼蘭訣』、聽到了『訣愛』，被歌所吸引才回頭去找演唱者『詹雯婷』是誰，就好像當年很多觀眾也是先看了『鬥魚』，才去詢問主題曲的原唱一樣，冥冥之中有種『復刻』的神奇感覺，這一切都是我在演唱這首歌時沒有預料到的。」

Faye也開始籌畫未來的巡演及新的工作計畫，她笑說從去年發行專輯「Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」，一路忙到今年又陸續推出幾首單曲後，直到現在才終於有一種「閒閒沒事做」的悠哉感受，「我還滿享受這種感覺的，當是調養身體，把先前耗損的元氣補回來，養精蓄銳一下。」正享受著一個人生活的Faye，不需工作時會自己騎著電動單車到住處附近四處走走看看，或是與久未相見的朋友相約敘舊。為了自己的健康，閒暇無事還洗手做羹湯，採買了一些枸杞、龍眼、百合、松茸等溫潤的藥材來燉煮雞湯養氣補身，由內而外徹底的休養生息，希望把自己的身心調整到最佳狀態，再用最好的樣貌迎接之後的工作。

來源：iQIYI TW YouTube