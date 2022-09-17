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嫌拍攝進度慢 張翰曾以投資人身分趕走金牌監製

娛樂新聞組／綜合報導
張翰被爆曾以投資人身分趕走金牌監製。（取材自微博）
張翰被爆曾以投資人身分趕走金牌監製。（取材自微博）

男星張翰首擔任編劇兼主演的劇集「東八區的先生們」播出後爭議不斷，被疑吃女主角王曉晨豆腐，引來官媒「人民網」批評。而張翰的黑歷史亦逐一被揭，當中包括拍攝古裝劇集「流光引」拒絕導演要求補拍後，更要求用替身即可，而導演當時只能以「好啦，翰哥」回應。

香港01報導，有「金牌監製」之稱的香港監製、電影導演戚其義，早年曾北上執導劇集「傳奇大亨」，但拍攝期間突然被換人，有指戚其義因堅持慢工出細貨，但該劇男主角張翰嫌慢，加上他是投資者之一，所以在劇集開拍不久就將戚其義趕離場，連帶戚其義愛將黃德斌也出局，黃德斌事後曾透露「開工才幾日 ，一毫子都沒收到。」

有指37歲的張翰，媽媽為醫生，爸爸則為企業家，張翰求學時以名車代步，未畢業就已經在北京擁有個人物業，財力雄厚。

而近日播出「東八區的先生們」的劇情更讓網友連番吐槽，直言「把觀眾當傻子」。在最新播出的劇情中，經超飾演的向小飛舉行婚禮，他則乘坐着無人駕駛的禮車入場，一開始威風凜凜，相當有派場，沒料禮車突然失去控制，新郎被飛出駕駛座，滾了一大圈，一點兒傷都沒有，又剛好滾在新娘面前並跪在地上，向新娘表達愛意，贏得一片掌聲。多個巧合的畫面讓不少網友覺得太不合理，不解編劇為何有這一種創作，紛紛留言表示：「爛劇」﹑「把觀眾當傻子是吧」，紛紛喊下架。

導演 香港 北京

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