李沁演好色女寨主 「請君」強娶任嘉倫

任嘉倫（右）和李沁在電視劇「請君」譜出一段橫跨千年的浪漫虐戀。（取材自微博）

「古裝男神」任嘉倫又有新劇，這次搭檔「如懿傳」最美妃子「容妃」李沁，在電視劇「請君」譜出一段橫跨千年的浪漫虐戀，開播沒多久兩人就穿上大紅婚袍結婚，喜氣滿滿，而日前公開的幕後花絮影片裡，李沁捧臉任嘉倫深情對望，一邊讚他的俊俏五官，一邊手指游移在任嘉倫的臉龐，讓觀眾光看「摸臉殺」就激動不已。

鏡週刊報導，任嘉倫這次在「請君」飾演千年將軍「陸炎」，鐵漢柔情、不苟言笑；李沁飾演山寨主「于登登」，雖貪財好色，個性卻十分仗義。

李沁起初不甘願「被迫娶親」，但看到要「娶」對象是俊俏挺拔的任嘉倫後改變心意，居然收起了中性裝扮開始化妝、穿跟鞋和裙子，但任嘉倫見了卻毫不心動；她只好使出金錢誘惑，霸氣宣布，「我負責養家，他負責貌美如花，只要他高興就好！」沒想到卻險被掏空；最後只好霸王硬上弓，主動貼身嘟嘴索吻，到底李沁要如何融化這座冰山將軍的心，讓劇迷好奇不已。

香港 01報導，李沁憑「慶餘年」、「錦繡南歌」為人熟悉，清純甜美樣子，水汪汪大眼睛，俘虜不少男粉絲，被讚是零死角美女，但純純兔的外型，往往規限了她的戲路，所以在新劇「請君」中，破天荒演出女賊頭，還要非常好色，將任嘉倫搶回來當押寨夫人，就給人相當出格新鮮的感覺。

新劇「請君」講述3000年前靈族跟人族大戰，最後李沁演出的神女雲羲，為救世人，跟人族皇子陸炎聯手，對抗靈族的誅戎，雲羲最終將元丹交給陸炎而亡。

直至民國之時，陸炎重臨人世，卻遇上已轉世當上女賊頭于登登的雲羲，在誤打誤撞下，被捉了做押寨夫人，再次展開隔世虐戀，搞笑又窩心。李沁高顏值無容置疑，現在演出青泉寨大當家，還要扮粗魯好色，反差萌令觀眾追劇興趣大增，播出後即登上貓眼榜首位，可知李沁已經不折不扣成為劇集流量女王。