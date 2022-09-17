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趙露思戀上頂流男星？楊洋、肖戰被點名

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋及肖戰。（取材自微博）
趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋及肖戰。（取材自微博）

曾演過「傳聞中的陳芊芊」、「且試天下」，近日因「星漢燦爛」暴紅的女星趙露思，日前遭狗仔爆料，和某位頂流藝人交往，網友瘋傳應該是楊洋或是肖戰。隨後，趙露思透過工作室發表聲明闢謠，新聞還因此登上熱搜。

綜合媒體報導，有狗仔在直播上爆料，趙露思的男朋友是一位頂流藝人，且擁有高顏值，二人拍過戲還傳過緋聞。據此線索不少網友開始瘋狂猜測是肖戰、楊洋，因為二人都有高顏值、高人氣，而且都曾與趙露思拍過電視劇，還傳過緋聞。

趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋（圖）及肖戰。（取材自微博）
趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋（圖）及肖戰。（取材自微博）

當大家瘋狂猜測之際，同為狗仔的「推理君江小宴」就詢問有「中國第一狗仔」之稱的卓偉，問道是不是楊洋，而得到的答案是「不是」，大家亦相信撇除楊洋的可能性。隨後「趙露思肖戰」登上微博熱搜，引發熱議。

趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋及肖戰（圖）。（取材自微博）
趙露思近日爆出熱戀中，不少網友瘋猜是楊洋及肖戰（圖）。（取材自微博）

不過趙露思工作室隔天以三個勿和一張大紅字的「假」發聲，強調勿造謠、勿信謠、勿傳謠。

趙露思近幾年在娛樂圈表現亮眼，受到不少導演、劇組青睞，戲約不斷，而她的感情世界同樣受到矚目。

趙露思最近才被傳出和暑假爆款劇「星漢燦爛·月升滄海」男主角吳磊假戲真做，還被粉絲封為「吳露可逃」CP，紛紛敲碗希望兩人「在一起」。隨著楊洋與肖戰浮出水面，不少「星漢迷」失望極了。

緋聞 導演 微博

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