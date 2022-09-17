林青霞甩玉女形象與周星馳搞笑 原因揭曉

林青霞(左)在「鹿鼎記II神龍教」的演出，是唯一一次與周星馳合作。（視頻截圖）

台灣知名女星林青霞當年憑藉瓊瑤電影 「窗外」爆紅，玉女形象深植人心，是許多人心目中的女神，1992年卻「畫風突變」，接下「鹿鼎記II神龍教」中的「龍兒」一角，與周星馳 同框搞笑，讓不少人跌破眼鏡。港媒爆料，林青霞當初會點頭參演全因周星馳。

香港 01報導，1992年上映的「鹿鼎記II神龍教」由周星馳飾演韋小寶，集合林青霞、邱淑貞、李嘉欣、陳德容及袁潔瑩五大美女飾演幾位妻子，原來這一部是林青霞唯一與周星馳合作的電影，甚少拍喜劇的她，難得會出現在王晶的低俗喜劇，她曾透露，全因想跟周星馳合作才願意參演。

林青霞從影多年甚少拍喜劇。（取材自微博）

林青霞曾表示：「周星馳是香港影壇一等一的喜劇演員，能夠跟他合作應該會很不錯，其實很多人都沒近距離看過他，他臉上沒有表情的時候才是最好笑的」。

而星爺對林青霞的評價亦相當高：「穿起女裝時，她就是最美麗的女人；穿起男裝時，她就是最靚的男人，我最欣賞的女演員就是她。」

據悉，當年王晶為了讓林青霞加入，曾開條件表示會讓林青霞戲份勝過邱淑貞和李嘉欣，才讓林青霞願意演出，結果，林青霞跟星爺搞笑效果不錯。

戲中林青霞飾演的「龍兒」，角色設定為原著中的蘇荃與毛東珠二合為一，跟韋小寶本來是敵對關係，但因誤服春藥「奇淫合歡散」，而半推半就下與韋小寶交歡，繼而成為他的妻子。