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Angelababy抽菸片外流 偷拍者是內鬼 店家道歉

記者陳建嘉／綜合報導
女星Angelababy（楊穎）出道多年以來，一直傳出菸癮極大。（取材自微博）
女星Angelababy（楊穎）出道多年以來，一直傳出菸癮極大。（取材自微博）

女星Angelababy（楊穎）出道多年以來，一直傳出菸癮極大，日前她抽菸的影片突然在微博上瘋傳，只見Baby似乎與一群朋友聚會玩樂，放鬆盤腿坐在椅子上，右手叼著一根菸，不時抖抖菸蒂後吸入口中，十足老菸槍的姿態。但該偷拍影片傳出後，也引發網友好奇到底是誰出賣Baby，店家事後發文致歉，表示是前離職員工拍的，承諾未來會加強管理。

原來，Baby當時與朋友一起去某間棋牌店玩狼人殺，原本心情放鬆，抽菸過程卻被拍成影片，還上了熱搜榜首。為此店家也發文認錯，提到偷拍者是前離職的員工，深感抱歉，並說先前很多明星、網紅都到該店玩過，從未發生類似的事情，以後會更加強管理。另外，有自稱是員工的網友造謠Baby，店家也強調該人是冒充的，一定會追究法律責任。

Angelababy盤腿抽菸照片外流，偷拍者終於自首了。（取材自微博）
Angelababy盤腿抽菸照片外流，偷拍者終於自首了。（取材自微博）
Angelababy盤腿抽菸照片外流，偷拍者竟是店家離職員工。（取材自微博）
Angelababy盤腿抽菸照片外流，偷拍者竟是店家離職員工。（取材自微博）

Angelababy抽菸影片傳開後，她並未被大肆批評，倒是偷拍者被認為不道德，「雖抽菸沒什麼，但真毀形象」、「怎能有人抽菸抽得這麼漂亮」、「抽菸是她的自由，偷拍者可恥」、「偷拍發布合理嗎？」不過Baby也早就承認自己有菸癮，並說吸菸是不良嗜好，決定要戒菸，還曾在2020年轉發朋友的貼文表示：「我可不吸菸了。」看來如今仍在努力中。

Angelababy 微博

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