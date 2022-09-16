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王大陸也被疑嫖娼 緋聞女友力挺「有問題請報警」

記者陳建嘉／綜合報導
王大陸與多年前捲入性醜聞的男星李勝利有共同女性好友，被質疑私生活不檢點。（本報資料照片）
王大陸與多年前捲入性醜聞的男星李勝利有共同女性好友，被質疑私生活不檢點。（本報資料照片）

男星王大陸去年被中國媒體爆料新戀情，對方是有「大馬女神」封號的蔡卓宜，兩人在戀愛綜藝結緣，兩人多次被拍到出遊。近期因男星李易峰嫖娼事件引發演藝圈軒然大波，也有網友質疑王大陸私生活不正常，讓蔡卓宜聽聞此事後公開表態護緋聞男友。

有網友爆料指出，王大陸與多年前捲入性醜聞的男星李勝利有共同女性好友，更稱友人生活不檢點，暗示王大陸可能也是一丘之貉；更有一名頂著蔡卓宜頭貼、疑似是她粉絲的網友轉發，還附上質疑王大陸也嫖娼的關鍵字，引發網友論議。

蔡卓宜與王大陸感情穩定。（取材自微博）
蔡卓宜與王大陸感情穩定。（取材自微博）

雖然王大陸無反應，不過蔡卓宜的粉絲倒是不忍了，直接跳出來反駁發文，「他如果真的有什麼作風問題，那請你報警，網警會解決會抓的，如果你是單純討厭他，我覺得大可不必，你拿出來的這些圖，有一個能實錘嗎？」並斥責對方不該在網路上造謠，畢竟沒有實質證據，蔡卓宜本人則按讚該篇貼文，表達力挺男友的立場。

王大陸、蔡卓宜在節目上互稱哥哥、妹妹，王大陸還放話要幫對方找個好男人，沒想到最後成為情侶。雖然兩人不斷被拍到約會畫面，始終沒正面回應，這次蔡卓宜力挺王大陸，似乎間接證實戀情。

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