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劉詩詩新戲番位爭輸「長歌行」男星？粉絲站氣到罷工

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩在「一念關山」中一身紅衣造型。（取材自微博）
劉詩詩在「一念關山」中一身紅衣造型。（取材自微博）

女星劉詩詩吳奇隆結婚生子後，六年來只接演了兩部現代劇，近期她睽違五年重披古裝，接拍新戲「一念關山」。不過最近劇組被爆利用劉詩詩的名氣吸引熱度、流量，之後態度大變，改捧男星劉宇寧，讓劉的粉絲大為不滿，各大粉絲站宣布「暫停營業」。

網易娛樂報導，劉詩詩的各大粉絲站包括貼吧、微博日前紛紛發文，稱「一念關山」劇組模糊一番女主應有待遇，而劉詩詩團隊未能及時保障藝人權益，因此決定即日起拒絕宣傳、做數據，直至有所回應和改變。

番位指的是演員出現在宣傳和戲劇作品中的排位次序。「一番」也就是排在第一位的演員，一般按演員的影響力進行排序。

據悉，「一念關山」官方早前公開群像海報，正中間的劉詩詩一身紅衣，女俠風範盡顯，網友直呼期待。不過粉絲不滿海報中劉詩詩雖然是C位，照片大小卻跟其他默默無名的演員一樣大，紛紛為劉詩詩抱屈。爭議引發後，劉詩詩粉絲還自製了一張群像海報，重點凸顯劉詩詩。

「一念關山」公開了群像海報，卻引發爭議。（取材自微博）
「一念關山」公開了群像海報，卻引發爭議。（取材自微博）

此外，「一念關山」官方換了3次海報，最後將劉詩詩和劉宇寧並列，劉詩詩單人海報則放留言區，更是讓粉絲氣炸，認為劇組「模糊女主待遇」。劇方官方帳號在與粉絲互動時，還刪除劉詩詩粉絲評論、封鎖粉絲維權帖子。

粉絲因此火大要求劇組改善，否則揚言要劉詩詩辭演，有粉絲更說：「我粉劉詩詩，就是她不炒作，安安靜靜拍戲，但劇方也不該冷落她，好歹也是85一線小花，這部流量是靠她扛！」

不過爭議爆發後，男主角劉宇寧的粉絲也有話說，表示劇組是「定男選女」，劉詩詩才是蹭人氣的一方，雙方粉絲發生罵戰。對此，劉詩詩發出聲明，「作為演員劉詩詩始終認真對待作品，用心詮釋角色。遇見任如意這個角色是一件開心的事，也希望大家可以一起期待『一念關山』的到來。」顯見她無意捲入口水戰，只想專心拍戲。

劉詩詩 吳奇隆 微博

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