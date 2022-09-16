我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

王嘉爾被指也是嫖娼男星 駁斥「沒時間」網翻行程嚇壞

娛樂新聞組／綜合報導
王嘉爾發文，疑似在為自己澄清。（取材自微博）
王嘉爾發文，疑似在為自己澄清。（取材自微博）

男星李易峰嫖娼事件讓不少明星都被捲入漩渦，包括王一博、王嘉爾等人也被指控買春。對此，王一博第一時間發表聲明否認，而王嘉爾則特地在推特連發三篇文章，直言自己根本沒時間做其他事情，疑似隔空回應買春傳聞做出回應。

「噓！星聞」報導，有眼尖網友發現，李易峰在蘇美島度假時身邊有名女網紅，正好認識王嘉爾，加上最近王嘉爾的8年粉絲站關閉，讓網友們紛紛猜測他是下一個不良事件的主角。

對此，王嘉爾在推特一連發了3篇文，寫下：「也許有一天人們會知道。我是為了藝術，我是為了我的人民。我為歷史而做。我沒有時間去做其他事情。」他還說，「關注焦點、其他一切都只是噪音。努力工作更努力玩，這就是邏輯。每個人的看法不同，他們看他們自己想看的，這就是娛樂。」此外，王嘉爾另一篇文章中則用中文寫「娛樂」，還配上無奈的表情途，上面寫著「OK」、「ALRIGHT」，似乎隔空回應猜測。

粉絲也跳出為王嘉爾打抱不平，有網友整理出他今年的行程，發現3月底後幾乎滿檔，光是7月到9月之間就來回飛美國、泰國、菲律賓、新加坡等地，演唱會、代言、出席、電視節目等活動滿到不行，直呼：「真的沒時間做其他事。」

李易峰 推特 新加坡

上一則

「王冠」女星悼女王：很榮幸演她

下一則

「古惑仔」男星淚認婚變 結婚20周年當天找不到妻兒

延伸閱讀

李易峰嫖妓被抓 王嘉爾被點名「連發3文」鋼鐵行程曝光

李易峰嫖妓被抓 王嘉爾被點名「連發3文」鋼鐵行程曝光
「挖出一群嫖客」李易峰栽在大數據掃黃？ 被拘得過地獄級生活

「挖出一群嫖客」李易峰栽在大數據掃黃？ 被拘得過地獄級生活
捲李易峰嫖娼案 王一博傳被包養 公司報警

捲李易峰嫖娼案 王一博傳被包養 公司報警
粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬

粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口