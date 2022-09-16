王嘉爾被指也是嫖娼男星 駁斥「沒時間」網翻行程嚇壞

王嘉爾發文，疑似在為自己澄清。（取材自微博）

男星李易峰 嫖娼事件讓不少明星都被捲入漩渦，包括王一博、王嘉爾等人也被指控買春。對此，王一博第一時間發表聲明否認，而王嘉爾則特地在推特 連發三篇文章，直言自己根本沒時間做其他事情，疑似隔空回應買春傳聞做出回應。

「噓！星聞」報導，有眼尖網友發現，李易峰在蘇美島度假時身邊有名女網紅，正好認識王嘉爾，加上最近王嘉爾的8年粉絲站關閉，讓網友們紛紛猜測他是下一個不良事件的主角。

對此，王嘉爾在推特一連發了3篇文，寫下：「也許有一天人們會知道。我是為了藝術，我是為了我的人民。我為歷史而做。我沒有時間去做其他事情。」他還說，「關注焦點、其他一切都只是噪音。努力工作更努力玩，這就是邏輯。每個人的看法不同，他們看他們自己想看的，這就是娛樂。」此外，王嘉爾另一篇文章中則用中文寫「娛樂」，還配上無奈的表情途，上面寫著「OK」、「ALRIGHT」，似乎隔空回應猜測。

粉絲也跳出為王嘉爾打抱不平，有網友整理出他今年的行程，發現3月底後幾乎滿檔，光是7月到9月之間就來回飛美國、泰國、菲律賓、新加坡 等地，演唱會、代言、出席、電視節目等活動滿到不行，直呼：「真的沒時間做其他事。」