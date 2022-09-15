梁朝偉當年接演「悲情城市」全因侯孝賢一個念頭

梁朝偉(右)當年特地來台演出「悲情城市」，左為飾演他妻子的辛樹芬。（取材自微博）

高捷、太保以及林鉅出席「悲情城市」33周年數位版首映會，該片由侯孝賢執導，陳松勇、梁朝偉 主演。高捷透露侯孝賢導演因為確診無法前來，目前狀況如何則未多說，另外爆料片方希望電影 一定可以有一個大牌港星，才會找梁朝偉演出，「侯導一直很本土，對港星沒概念，唯一喜歡的就是梁朝偉」。

高捷感嘆時光飛逝，很多當年演出的朋友，現在都已變成小老頭，陳松勇也已經離世，「陳松勇大哥的台語非常道地，雖有一些是比較粗俗的話，但也有一些是優雅的古詩」，高捷還提到侯導非常聰明，知道陳松勇如果可以放鬆去演，就能演得更好，「大哥演起來揮灑自如，很自然，常常沒意識到已經拍完了，整個人還沉浸在角色中」，這樣的風格也助他拿下一座金馬獎影帝，但想起陳松勇，還是不免感慨，「總之，我們要珍惜當下，繼續保持身體健康」。

「悲情城市」以二二八事件 為故事核心，講述國民政府光復初期，瑞芳鎮的當地望族林家，由盛轉衰的辛酸史，高捷與陳松勇、梁朝偉飾演兄弟，太保與林鉅同樣也有精彩演出。