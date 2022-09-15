張翰床戲頂女主雙腿「起反應」？網友抓包罵噁心

張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。(取材自微博)

中國男星張翰近來在新戲「東八區的先生們」中，被發現疑似對身材姣好的女主角王曉晨伸鹹豬手，一場擁抱戲刻意摸胸，讓網友直罵噁心，並挖出更多他在劇中的猥瑣畫面，除了劇情設定的拉內衣，拍攝床戲時，「甚至可以看到張翰的腳指頭起反應了。」

「東」劇為張翰自編自製自演的作品，因此網友認為頗有「自肥」嫌疑，「前面劇情不是扯內衣，就是摸。」並特別發出他與王曉晨的床戲，「他的腿和手有一些下意識的動作，但其餘男演員不會把腿放在某些關鍵位置。」畫面中，張翰一條腿在王曉晨雙腿間磨蹭，甚至直頂私密處，讓網友傻眼喊：「這女演員也受的了？」

其他網友看了也回應：「女主身體很僵，抗拒」、「趁機吃豆腐。」、「女主雙腿已經在往旁邊讓了，是他膝蓋用力頂開的。」認為畫面根本有如「三級片」猥瑣且噁心，並直言張翰就是下一個「塌掉」的男演員，而「東」劇在豆瓣網分數僅有2.4分，是今年目前為止國產劇最低分的戲劇。

近日還有網友曝光張翰劇中身影，畫面中張翰正在操場上淋雨跑步，只見他全身衣服濕透，還意外曝光胸肌與圓潤的肚子，「張翰的肚子」更登上微博 關鍵字熱搜，網友們瘋狂轉發畫面大罵：「懷孕了就不要淋雨跑步了，容易一屍兩命」「現在男演員都不需要管理一下身材的嗎？」。