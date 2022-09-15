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胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

娛樂新聞組╱綜合報導
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

80年代台灣四大美女之一的女星胡慧中，34年前嫁給香港民政事務局前局長何志平，生下獨生女何嘉珍後就慢慢淡出演藝圈；近期傳出今年22歲的何嘉珍有意跟隨媽媽腳步踏入演藝圈，她先前在社交平台上透露自己正在TVB兼差工作，網友猜測何嘉珍可能有意追尋從小的「演員夢」。

香港01報導，何家千金何嘉珍本名何淦璇，從小活在星二代的光環下，年紀輕輕便經常見報，雖然樣貌不及媽媽的高顏值，更因體重175斤（約193磅）而惹來不少非議，但她多才多藝，畫畫、游泳、拉小提琴、跳舞樣樣精通。

何嘉珍先前陷入與前男友的感情糾紛，鬧得沸沸揚揚。而一向活躍於社交平台的何嘉珍最近跟網友玩「你問我答」，當被問到「職業」時，何嘉珍透露她已經加入TVB做兼職；據消息人士透露，她目前正在TVB新聞部工作，看來是有意跟隨母親踏上演員之路。

現年64歲的胡慧中，曾與林青霞、胡茵夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」，但她嫁給何志平後就逐漸淡出演藝圈，直至早前她以嘉賓的身分出席第三屆廬山國際愛情電影周，不少網友都大讚她保養得宜，氣質依然。作為一代女神的胡慧中曾參演過不少經典電影，打女「霸王花」形象深入民心。

胡慧中的獨生女何嘉珍一直有個明星夢。(取材自微博)
胡慧中的獨生女何嘉珍一直有個明星夢。(取材自微博)

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