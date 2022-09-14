潘迎紫合體台港13大牌 張國榮、華仔罕同框

潘迎紫曬出「台港14位超大咖明星」合照，感動大批網友。(取材自微博)

「一代女皇」73歲女星潘迎紫，擁有凍齡童顏，可謂美魔女始祖。近日她在社群 平台曬出一張堪稱「史詩級」的合照，諸位台港巨星都在其中，讓大批網友感動直呼：「非常珍貴！」

綜合媒體報導，潘迎紫早年在台灣拍攝多部膾炙人口電視劇，老一輩觀眾對她耳熟能詳的戲劇包括「一代女皇」、「神鵰俠侶」、「浴火鳳凰」、「靈山神箭」等劇，近日潘迎紫趁著中秋佳節，貼出一張珍藏早年與多位台港「超大咖巨星」同框，要大家看看能認出多少位？

潘迎紫回憶說，當年很難得大家有緣來相聚，才留下這張超珍貴的巨星同框合影，其中包括台港14位巨星，驚喜見到已故的「哥哥」張國榮、不老的劉德華、大美女關之琳、朱茵、莫文蔚、伊能靜、舒淇、邱淑貞、王小鳳、吳辰君、向太陳嵐和吳鎮宇、夏玉順以及她自己，當時看上去還算青澀，卻各個散發巨星風采。

眾多網友慨歎「那真是最美好的時代」、「群星璀璨的年代」、「大家都好青澀年輕」、「非常珍貴的照片」、「太珍貴了，再也聚不齊了」，另外也有網友發現「關之琳演過電影 版的小龍女，劉德華和張國榮演過楊過，舒淇也演過紅拂女，潘迎紫演過小龍女和紅拂女」，認為緣分實在是相當奇妙。

潘迎紫PO出的照片滿滿回憶殺，而她凍齡神顏也令不少網友跪求保養祕訣，她曾大方透露秘訣就是長期運動與吃蔬果，自曝早在20多年前就開始運動，以前一周運動5天、至少2小時，後來因為比較忙碌，縮減成一周3天，加上少吃肉多喝水，無形中保住了青春。