粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬

王嘉爾粉絲日前在機場「求他不要塌房」的言論引發熱議。(取材自微博)

藝人李易峰 嫖妓風波引發的輿論效應，遠比想像中猛烈，並波及王嘉爾、王一博等一票明星，形成一種人人自危的氛圍，粉絲們都害怕起偶像突然塌房；其中王嘉爾粉絲日前在機場 「求他不要塌房」的言論引發了熱議。

綜合媒體報導，不少粉絲在機場圍著王嘉爾，一名站在他身邊的女粉突然說：「現在很多人塌房了，希望你不要塌，求求你」，其他粉絲也一直幫他加油「王嘉爾不要垮，不會垮」；王嘉爾聽後表情頗為尷尬，粉絲希望他不要垮，他就點頭回應，但眼神躲閃、飄忽，還一直拿東西遮住下半張臉。

一旁經紀人聽後表情更直接失控，一臉複雜，還瞪了粉絲兩眼。

這段粉絲對話之所以引發爭議，也跟近日輿論走向有關。李易峰與灣灣舊聞被翻出後，灣灣跟王嘉爾交往過密也被挖出，一時間，網瘋傳「李易峰和王嘉爾有一腿」，關於王嘉爾玩咖的爆料再次引發熱議；然而面對各種爆料，王嘉爾完全沒有回應。

此外，還有網紅爆料，除了李易峰，還有著名籃球員及一名「髒辮」男星也涉嫖妓，但最後只有李易峰被捕。那位被點名的籃球員，傳曾上過李易峰主持的綜藝節目「這就是灌籃」，特徵是有巨型身材。