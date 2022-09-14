我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬

娛樂新聞組╱綜合報導
王嘉爾粉絲日前在機場「求他不要塌房」的言論引發熱議。(取材自微博)
王嘉爾粉絲日前在機場「求他不要塌房」的言論引發熱議。(取材自微博)

藝人李易峰嫖妓風波引發的輿論效應，遠比想像中猛烈，並波及王嘉爾、王一博等一票明星，形成一種人人自危的氛圍，粉絲們都害怕起偶像突然塌房；其中王嘉爾粉絲日前在機場「求他不要塌房」的言論引發了熱議。

綜合媒體報導，不少粉絲在機場圍著王嘉爾，一名站在他身邊的女粉突然說：「現在很多人塌房了，希望你不要塌，求求你」，其他粉絲也一直幫他加油「王嘉爾不要垮，不會垮」；王嘉爾聽後表情頗為尷尬，粉絲希望他不要垮，他就點頭回應，但眼神躲閃、飄忽，還一直拿東西遮住下半張臉。

一旁經紀人聽後表情更直接失控，一臉複雜，還瞪了粉絲兩眼。

這段粉絲對話之所以引發爭議，也跟近日輿論走向有關。李易峰與灣灣舊聞被翻出後，灣灣跟王嘉爾交往過密也被挖出，一時間，網瘋傳「李易峰和王嘉爾有一腿」，關於王嘉爾玩咖的爆料再次引發熱議；然而面對各種爆料，王嘉爾完全沒有回應。

此外，還有網紅爆料，除了李易峰，還有著名籃球員及一名「髒辮」男星也涉嫖妓，但最後只有李易峰被捕。那位被點名的籃球員，傳曾上過李易峰主持的綜藝節目「這就是灌籃」，特徵是有巨型身材。

李易峰 機場

上一則

已婚溫昇豪夜闖李杏香閨 戲裡曖昧到戲外？

下一則

愛黛兒梅開2度嫁瑞奇保羅？ 再秀大鑽戒惹揣測

延伸閱讀

李易峰被拘 嫖娼老司機揭「囚禁經歷」：恐是地獄級

李易峰被拘 嫖娼老司機揭「囚禁經歷」：恐是地獄級
楊冪婚內出軌、墮胎？粉絲：實為李易峰擋箭

楊冪婚內出軌、墮胎？粉絲：實為李易峰擋箭
李易峰涉嫖 母校連夜撕海報 商店撤立牌

李易峰涉嫖 母校連夜撕海報 商店撤立牌
李易峰多次嫖娼被拘 分析：栽在大數據掃黃

李易峰多次嫖娼被拘 分析：栽在大數據掃黃

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
楊丞琳於社群發影片慶祝「曖昧」17周年。(取材自Instagram)

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心

2022-09-09 07:43

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國