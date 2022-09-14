馬思純PO健身視頻 破生子傳聞

馬思純PO出在健身房運動的視頻，否認孩子傳聞。(視頻截圖)

以電影 「七月與安生」獲得金馬獎的女星馬思純，頻傳祕婚生子，她近日曬出在健身 房運動的視頻，有網友評論她在產後進行如此高強度的運動不合適，馬思純回應：「不好意思，我還沒生過孩子呢。」

綜合媒體報導，馬思純2021年爆出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，繼而傳她已婚且到英國 待產。她倆返回中國，再次被媒體拍到與友人聚餐，據當時爆料的媒體說，馬思純身形仍然未恢復，疑似是產後。

忽胖忽瘦的馬思純，讓網友相當好奇，「孩子都生了」、「假的？沒有懷孕生子」、「不是說她去英國待產了，所以到底是不是懷孕了」、「到底有沒有懷孕」。

馬思純乾脆於微博發布一則貼文「練著練著…我越來越來勁了！」大方曬出健身照，趴地、挺腰、舉重的姿勢，完全看不出是一位孕婦；滿臉汗水加上疲累的神情，顯然正積極健身。

網友不贊成她產後進行如此高強度的運動，馬思純則回應：「我還沒生過孩子呢，只希望在這裡給大家分享健康快樂，不用操心別的事了。」直接否認孩子傳聞。