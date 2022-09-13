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王一博捲入李易峰嫖娼案 經紀公司發聲明警告網友

記者陳言喬／即時報導
人氣很高的男藝人王一博粉絲曾和趙麗穎的粉絲互撕。（取材自微博）
人氣很高的男藝人王一博粉絲曾和趙麗穎的粉絲互撕。（取材自微博）

中國藝人李易峰嫖娼事件讓不少明星都被捲入漩渦，包括最近討論度最高的王一博。王一博的經紀公司樂華娛樂官方平台今天（13日）中午發布聲明稱，網傳有關王一博的「性工作者」、「嫖娼」、「被包養」等言論均系誹謗，公司已向公安機關報案。

李易峰翻車後，中國許多藝人被點名與李易峰有牽連，尤其是一些平時討論度較高，比較活躍的單身男藝人。25歲的新一代新星王一博就是其中之一。網傳王一博是「性工作者」，還傳言他也參與了李易峰的嫖娼事件。

但也有支持者稱，王一博本身和李易峰從未有過任何的公開合作，之前網上流傳的合照，也基本上都是在群星薈萃的大型晚會中的群體合照，看不出兩人私下交往頻繁。

今天中午王一博的樂華娛樂公司發布嚴正聲明：

一、網傳有關王一博的「性工作者」、「嫖娼」、「被包養」等言論均系誹謗，王一博遵紀守法，且與李某某完全不認識。相關主體惡意造謠生事的行為已構成對王一博名譽權的侵犯，嚴重者亦已涉嫌觸犯《治安管理處罰法》及《刑法》。

二、嚴厲正告相關主體即刻停止傳播上述嚴重失實言論，已發佈的涉嫌侵權內容應立即刪除，避免造成損害後果的進一步擴大。網路平台亦應根據法律規定及時對涉嫌侵權內容進行遮罩、刪撤。

三、針對此次惡意造謠事件，我司已於 2022年 9月13日向公安機關報案，同時亦將於今日委託律師向法院遞交王一博先生名譽維權(誹謗)案件的立案材料。堅決通過一切法律手段維護王一博先生的合法權益，堅決抵制任何造謠生事的行為，絕不姑息！

李易峰 公安

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