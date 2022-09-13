靠李易峰洗白？林彥俊「摟妹豪賭」後首發聲登熱搜
憑男團NINE PERCENT出道的林彥俊日前被拍到摟網紅「千不二子」下榻飯店，他的工作室發表聲明否認戀情後，他又被爆帶正妹豪賭黑料，甚至曾一晚輸掉3萬多美元，形象跌落谷底，不少粉絲切心喊退圈，沒想到近期因李易峰多次嫖娼被行政拘留，反倒意外洗白林彥俊。
林彥俊被爆摟妹、豪賭後，6日發文寫道「因為我的問題，給大家造成很多困擾，我很抱歉，作為公眾人物，我本該時刻注重自己的言行，是我失職了」，接著強調自己目前單身，後續將持續處理好個人關係，規範自己言行，但仍有不少粉絲不買單。
林彥俊參與音樂劇「我在時間盡頭等你」首輪巡演杭州站收官，今凌晨他分享站在粉絲簽名牆前的背影照與收到的花照，發文寫道：「再相見，因此有了期許。記得嗎？我永遠會在時間的盡頭等你。」這也是他戀情風波後首發文。
沒想到風向大變，不少粉絲留言表白表示「記得開心，我們會一直在」，也有粉絲留言「至少不要像李易峰就好」，雖也有網友不解「不是塌了嗎？我不能理解」、「啊？已經洗白了嗎？」；有趣的是，「#林彥俊戀情風波後首發博」一度等上微博文娛熱搜第一名，不少人帶話題之餘，後面都跟著「#謝謝李易峰」，疑似感謝李易峰幫林彥俊轉移焦點。
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