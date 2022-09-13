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戲說從頭／「超時空」路人助攻 胡一天終於吻上女主角

記者陳慧貞╱綜合報導
「超時空羅曼史」胡一天(左)、陳鈺琪上演浪漫泡泡吻。(取材自微博)
「超時空羅曼史」胡一天(左)、陳鈺琪上演浪漫泡泡吻。(取材自微博)

男星胡一天搭檔女星陳鈺琪主演浪漫穿越劇「超時空羅曼史」，劇中兩人日久生情，卻不敢表白真心實意，一場路人經過撞倒胡一天，造成男女主角意外之吻，此時恰巧背後飄起夢幻泡泡，這場唯美浪漫的「泡泡吻」，讓久候已久的劇迷們歡呼「初吻正式解鎖」、「終於有進一步發展啦」。

劇中，胡一天飾演來自民國時期的影星「向秦羽」，意外穿越時空遇見陳鈺琪飾演的菜鳥編劇「金阿銀」，比起男方的思想保守，陳鈺琪反而丟直球示愛。

為了再和胡一天展開同居生活，陳鈺琪乾脆直接抱緊對方要求，「你不准走！」但男方仍轉頭要離開，為了成功架住高她一個頭的胡一天，陳鈺琪乾脆直接霸王硬上弓，撲倒胡一天在沙發上，整個人更跨坐上面用雙手抵住，就為了把男方繼續留在她身邊。

事實上，戲裡陳鈺琪「強抱」胡一天已經不是第一次，曾經以為對方拍戲摔下樓身亡，在醫院大哭的她，轉頭看見活生生的胡一天，讓淚流滿面的她忍不住將心愛之人抱得緊緊的。當時就有粉絲發現這一幕，陳鈺琪的個頭還不到男神的肩頭，好奇到底兩人身高差幾公分？

日前他們也應劇組要求當場拿著捲尺實測，發現胡一天與陳鈺琪身高差高達28公分，完全就是情侶間最夢幻的「絕配身高差」。

「超時空羅曼史」胡一天(右)、陳鈺琪展開跨時空浪漫愛情。(取材自微博)
「超時空羅曼史」胡一天(右)、陳鈺琪展開跨時空浪漫愛情。(取材自微博)

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