李易峰事件延燒 扯出王嘉爾、陳偉霆
李易峰爆出嫖娼被拘留後，李易峰被挖出疑似與女網紅「灣灣」飛到泰國蘇梅島狂歡的往事，日前一名疑似為胡灣、微博帳號為「_Blase灣灣」爆料指：「除了李先生外還有I姓、W姓、C姓、H姓（藝人）。H姓、Z姓、X姓歌手，W姓、Q姓富二代，都曾犯過和李先生一樣的錯誤。」
綜合媒體報導，灣灣除了疑似與李易峰有超友誼關係外，更與不少男藝人熟稔，包括王嘉爾（Jackson）、陳偉霆（William）以及富二代王思聰，更有傳灣灣和王嘉爾關係非同尋常。
網友整理了王嘉爾和灣灣於社交媒體上曬的圖片，指王嘉爾2018年赴普吉島拍「Dawn of us」時，灣灣隨行，王嘉爾和灣灣疑似住同一間酒店；此外，網友又流出疑似陳偉霆與灣灣的對話，但真偽無從確認。
近日，一個陪伴王嘉爾八年的網站宣布關站，站主發文「希望你永遠記得初心與勇氣，無愧于心」。由於李易峰被警方通報多次嫖娼，隨後有網友曝出「王嘉爾也玩的開、玩的花」等八卦，因此讓這次關站愈發引人聯想。
此外，同樣遭波及的陳偉霆目前正和張家輝拍戲，他的社交帳號評論區也是非常熱鬧，許多網友都希望他不要塌方，粉絲們也要他一定要挺住。
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