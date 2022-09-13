楊冪婚內出軌、墮胎？粉絲：實為李易峰擋箭

李易峰與楊冪合作電影「怦然星動」，一度傳出緋聞。(取材自微博)

藝人李易峰 各種黑歷史在網路上瘋傳，他過去曾多次與女明星傳出緋聞，甚至疑與當年還未離婚的楊冪 爆發不倫戀，使楊冪方為此疲於奔命，有脫粉的死忠粉絲抖出實情。

綜合媒體報導，李易峰、楊冪因演出古裝劇「古劍奇譚」疑假戲真做，楊冪甚至背叛劉愷威與他談不倫戀，還為他墮胎 。如今李易峰粉絲證實，李易峰當時因嫖妓，所以放出這個黑料轉移外界焦點。

據報導，李易峰、楊冪2015年演電影「怦然星動」爆出吻戲狂NG，甚至流出李易峰疑似「摸女方胸」照片，據傳當時劉愷威得知後氣到不行。後續兩人還鬧出許多誇張傳聞，像是「楊冪背叛劉愷威，婚內出軌李易峰」、「楊冪懷有李易峰的孩子，還為他墮胎」，謠言傳得沸沸揚揚。

不過隨著李易峰召妓獲證實，一名自稱是李易峰鐵粉的網友指出，當年李易峰會傳出與楊冪不倫戀，是因為他跨年與網紅灣灣去泰國蘇美島約炮，但為轉移大眾注意力，才利用與楊冪的緋聞，刻意以不倫戀、墮胎等造謠轉移焦點，抹黑楊冪。

報導稱，灣灣和BIGBANG成員勝利是多年好友，有網友翻出2018年李易峰和勝利互相關注的動態截圖，被認為就是灣灣牽的線。