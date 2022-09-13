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「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

扯內衣後再抓胸 張翰挨轟下一個李易峰

娛樂新聞組╱綜合報導
張翰在劇中觸摸王曉晨的胸部，引發網友撻伐。(視頻截圖)
張翰在劇中觸摸王曉晨的胸部，引發網友撻伐。(視頻截圖)

男神李易峰遭爆性醜聞，一夕間聲名狼藉，另一男神張翰近來在新戲「東八區的先生們」中，被挖出摸女主角王曉晨胸部，網友看了氣炸直呼噁心：「難道又一位繼李某某（指李易峰）後又等著塌房。」此前，張翰在新劇中扯王曉晨內衣帶的劇情，也引起網友吐槽。

綜合媒體報導，「東八區的先生們」是由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明領銜主演的都市生活輕喜劇，為張翰自製自演的作品，被認為是改編張東健主演的韓劇「紳士的品格」，連戲劇海報都非常相像，而陸劇版也有韓劇版中經典拉女主角內衣的橋段，不過一幕順勢摸胸的畫面，被認為是張翰「自肥」伸鹹豬手，即使是戲劇效果，仍招來網友大罵「好噁心，藉機摸胸」、「準備棄劇了」、「藉著劇性騷擾吧」、「天啊！這劇能播嗎？」據悉有些平台已針對此畫面刪減。

報導稱，摸胸畫面中，張翰拉著王曉晨做到自己腿上，順勢從下而上摸胸女主角。34歲的王曉晨擁有D罩杯性感好身材，曾為拍攝雜誌大方展露深邃事業線。37歲的張翰則因「一起去看流星雨」、「杉杉來了」等劇坐上一線陸劇男神之位，曾發生拖行交通警察的爭議事件。

「東八區的先生們」目前評分為2.2，刷新國產劇的最低分。網友們一致評價「太油了」，「浪費時間、侮辱智商」。

張翰。(取材自微博)
張翰。(取材自微博)

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