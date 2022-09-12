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楊冪出走自創經紀公司？不滿被亂接戲 男星一句話洩玄機

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪被爆有意離開8年經紀公司「嘉行傳媒」。（取材自微博）
楊冪被爆有意離開8年經紀公司「嘉行傳媒」。（取材自微博）

頂流女星楊冪除了擁有藝人身分，還是娛樂公司「嘉行傳媒」的老闆之一，公司從2013年成立至今已9年，旗下藝人如迪麗熱巴、祝緒丹、張雲龍等都相當火紅。不過，近日網路盛傳楊冪有意離開「嘉行傳媒」，導火線疑是公司內部不尊重她，雖然網友議論紛紛，至今嘉行及楊冪都沒有做出任何回應。

楊冪和曾嘉、趙若堯共同創立「嘉行傳媒」，2017年她主演的「三生三世十里桃花」暴紅，讓公司市值大漲170倍，估計超過50億人民幣（約7.2億美元）。不過，近日有傳言指出，楊冪不滿公司在未與她商量下，私下替她接拍「騰訊平台」古裝劇「嬌藏」，且「嬌藏」官宣時，楊冪及工作室一反常態，沒轉發官宣文。因此，楊冪被猜測與公司鬧不和，將不再合作。

楊冪身邊工作人員的態度也受到關注，她的前助理曾發文：「物是人非，好人一生平安。」日前男星張雲龍更在節目上表示：「其實冪姐不是我們老闆，但是冪姐是對我幫助很大的人。」

但熱搜衝了一天，楊冪沒有發聲闢謠，更有人發現，嘉行傳媒相關用戶沒有楊冪，過去貼文右上角會出現楊冪頭像，現在已經沒有了。不少人認為楊冪離開嘉行傳媒已進入倒數計時，她12日將迎接36歲生日，外界關注她是否會有重大宣布。

楊冪 迪麗熱巴

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